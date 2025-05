Dl casa, ok Camera. Salvini: “Prima risposta a von der Leyen

MADRID. Con 155 sì, 79 contrari e 9 astenuti l’aula della Camera ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, su cui ieri era stata votata la fiducia. Il testo passa ora in Senato.

Tra le novità introdotte, la possibilità di ottenere il certificato di agibilità per i micro appartamenti (con la superficie minima per una persona che scende da 28 a 20 mq e per due persone da 38 a 28 mq). Il decreto, inoltre, rende uniforme la disciplina per il cambio di destinazione d’uso, senza distinzione se con opere o

senza.

Si prevedono inoltre novità per le tolleranze negli interventi realizzati entro il 24 maggio scorso, mentre per le unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati saranno tollerati scostamenti fino al 6%. Il decreto prevede infine una misura ad hoc per il recupero dei sottotetti che consente di derogare ai limiti di distanza tra case nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna regione. “Sono felicissimo, è una giornata bellissima”: così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, dopo l’ok dell’aula della Camera al dl Casa, conversando con i giornalisti a Montecitorio. “Riguarda milioni di italiani, le polemiche sono

molto lontane. E’ la prima risposta concreta alla tassa sulla casa del progetto Von Der Leyen, a cui noi rispondiamo con il Salva Casa. Questo significa difendere l’interesse nazionale” afferma il vicepremier.

E sul “salva Milano” replica al sindaco Sala: “Noi ci riproviamo, lo abbiamo riproposto in 18 mila versioni e non andava bene mai, mi portino qualcosa che va bene e io lo rifaccio. Sala? Abbiamo provato in ogni maniera ad aiutarlo ma per essere aiutati bisogna volersi far aiutare, non va mai bene niente al sindaco Sala, ci mandassero qualcosa, finora il Pd non ha proposto nulla”.

Un provvedimento che “nasce dalle esigenze delle persone, dei cittadini, dei professionisti, degli imprenditori”, e “le traduce in effettive

semplificazioni urbanistiche ed edilizie”, un tema che “da decenni non viene regolamentato a livello nazionale, ma Forza Italia si è impegnata a farlo con concretezza e determinazione, assieme a tutta la maggioranza. Ancora oggi nel nostro Paese ci basiamo sulla legge urbanistica nazionale, la 1150 del 1942. Sono passati 82 anni, nel frattempo è cambiato il mondo: e anche noi dobbiamo cambiare e adeguare il nostro parco immobiliare alle nuove esigenze abitative e alle tecnologie disponibili”.

Così Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Lavori pubblici del partito, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sul DL Casa. “I diritti delle persone sacrificati in nome di un interesse particolare. Questa volta è quello di un mercato senza regole. Il fantomatico piano “Salva Casa” altro non è se non uno spudorato schiaffo in faccia ai tanti italiani in condizioni di difficoltà economica, agli studenti fuorisede, a chi necessita di un alloggio, a chi davvero ha bisogno. Il governo, che ha già abolito il fondo per il contributo affitti e quello per la morosità incolpevole, rende abitabili scantinati e sottotetti di 20 mq per una persona e 28 per due. Queste sarebbero le misure a sostegno dei cittadini di Salvini? Dare la possibilità di vivere

inscatolati? Degrado, abusi e condoni: lo stile dell’esecutivo che si preoccupa dei furbetti e di chi specula. In ogni loro atto compare sempre lo stesso obiettivo, spingere più in fondo gli ultimi della fila”: così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.