Ue, von der Leyen rieletta con 401 voti: Verdi decisivi, FdI vota no

MADRID. – ”Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me”. Così su X Ursula Von Der Leyen, rieletta dalla plenaria di Strasburgo alla guida della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti, di fronte a una maggioranza necessaria di 360 voti. Oltre cinquanta, alla fine, sono stati i ‘franchi tiratori’.

Decisivo per il bis il sostegno dei Verdi, che la Von Der Leyen ringrazia: “Sono molto grata per il loro sostegno. Lavorerò il più possibile con coloro che mi hanno sostenuto, che sono pro-Ue, pro-Ucraina, pro-Stato di diritto. Sono molto grata alla piattaforma Ppe-S&d-Renew, ma sono anche molto grata al gruppo dei Verdi. Abbiamo avuto scambi approfonditi su tutti i temi ed è un buon segno che alla fine abbiano votato sì”.

Alla fine, invece, non è arrivato il sostegno di Fratelli d’Italia: “Fdi ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula Von Der Leyen alla guida della Commissione europea. Siamo coerenti con la posizione espressa nella Commissione europea di non condivisione per metodo e nel merito. Questo ovviamente non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie, come quella della migrazione” così in un video la premier Giorgia Meloni.

“Ne voglio comunque approfittare – aggiunge – per fare gli auguri di buon lavoro a Ursula Von Der Leyen. In ultimo, non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all’Italia nella prossima Commissione europea: l’Italia è un paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d’Europa, con uno dei governi più solidi tra le grandi democrazie europee: ed è sulla base di questo, e solo di questo, che si definisce il peso italiano”.

Soddisfazione del vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: “Congratulazioni Ursula Von Der Leyen. Fieri del grande lavoro di squadra del Partito popolare europeo per sostenere la tua conferma alla guida della Commissione. Conta sempre su Forza Italia per costruire un’Europa più competitiva, più sicura e portatrice di pace”.

Reazione agli antipodi da parte dell’altro vicepremier, e leader della Lega, Matteo Salvini: “Con la complicità dell’ennesimo inciucio, eletta von der Leyen a capo della Commissione europea. Un altro schiaffo a colpi di nuove tasse green, sbarchi e guerra, contro il voto di milioni di cittadini che chiedevano un cambiamento netto a Bruxelles”.