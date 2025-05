Amarcord: Unión SC, il primo campione della Coppa Venezuela

CARACAS. – Sabato, alle 17:00 (ora di Caracas) nello stadio Brigido Iriarte, andrá in scena uno nuovo capitolo della Coppa Venezuela: Deportivo La Guaira e Metropolitanos scenderanno in campo per portare a casa il trofeo. Questa manifestazione sportiva per diversi anni era stata messa in naftalina, causa COVID-1, ma quest’anno é tornata in campo per ritrovare il fascino del passato.

Oggi, grazie all’aiuto del collega Eliézer Pérez vi racconteremo la storia della prima edizione della coppa nazionale. Il 14 settembre del 1932, nella sede dell’allora Liga Venezolana de Fútbol si riunirono i rappresentanti di “Dos Caminos SC”, “Loyola SC”, “Deportivo Venezuela”, “Centro Atlético de los Deportes y Gimnasia” e “Unión SC” per fare il sorteggio di questo nuovo torneo.

Due giorni dopo, nello stadio del “Atlético Alemania” nel rione capitolino El Paraiso, si affrontarono Dos Caminos – Loyola. Per la cronaca, l’incontro finí per 4 – 0 in favore del Dos Caminos. Il calciatore passato alla storia per il primo gol segnato fu Fernando Ríos.

In quell’edizione le partecipanti si affrontarono in una fase a gironi. Poi per definire la squadra campione si affrontarono in finale Unión SC – Deportivo Venezuela. Allora la finale si decideva in tre gare e questi furono i risultati: pareggio 2 – 2 e vittorie 1 – 0 e 3 – 2 per l’Unión SC.

Questo torneo partì su iniziativa di Nicolás de Las Casas, dopo un viaggio in Spagna. Il trofeo messo in palio fu donato dal Barcellona.

Negli anni ha cambiato diverse volte denominazione, in base anche allo sponsor e modalità di svolgimento. Ha visto 28 squadre alzare al cielo il trofeo ed intonare il grido di “Campeones”. l record di titoli vinti appartiene al Caracas, a quota sei. Nella sua storia la competizione ha visto fin qui il trionfo di ventidue squadre diverse. Lo scomparso Deportivo Italia vinse in tre occasioni la Coppa Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)