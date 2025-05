Von der Leyen rieletta presidente della Commissione europea, Fratelli d’Italia vota contro

MADRID. – Ursula Von der Leyen è stata eletta per la seconda volta presidente della Commissione Europea. Hanno votato 707 europarlamentari. La maggioranza richiesta era di 360 voti. Ursula Von der Leyen ha ottenuto 401 voti favorevoli, esattamente quelli della maggioranza che aveva dichiarato di sostenerla. Il PD ha deciso di sostenere la candidata alla Presidenza della Commissione Europea, riconfermando Ursula Von der Leyen per un secondo mandato.

“Il suo discorso in aula questa mattina e le linee guida politiche inviate al Parlamento Europeo vanno nella direzione da noi auspicata. Diverse e significative richieste poste come condizione dal Gruppo dei Socialisti e Democratici a Von der Leyen trovano riscontro nelle sue parole e nel suo programma: grazie al lavoro negoziale portato avanti dal nostro Gruppo politico, Von der Leyen non collaborerà con la destra, ma anzi aprirà il suo campo al Gruppo dei Verdi”, ha dichiarato la delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, invece, hanno votato contro la rielezione di Ursula Von der Leyen.

Prossime tappe

La presidente eletta della Commissione invierà ora delle lettere ufficiali ai capi di Stato o di governo degli Stati membri invitandoli a presentare i loro candidati per i posti di commissario europeo. Il Parlamento organizzerà dopo l’estate una serie di audizioni pubbliche dei candidati nelle commissioni competenti. L’intero collegio dei commissari dovrà poi essere approvato dal Parlamento.