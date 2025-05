Dl liste d’attesa: ok del Senato, tra le novità la Piattaforma nazionale per il monitoraggio

MADRID. – L’aula del Senato ha dato l’ok al decreto legge recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie con 87 sì e 50 no. Il decreto, in scadenza il 6 agosto, passa ora all’esame della Camera. Diverse le novità apportate nel passaggio in Senato rispetto al testo varato dal governo a inizio giugno.

Il decreto prevede una piattaforma nazionale per controllare i tempi d’attesa, istituita presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, attraverso cui sarà possibile monitorare in tempo reale e in tutte le Regioni i tempi di erogazione delle prestazioni.

Le prestazioni delle strutture pubbliche e private convenzionate saranno raggruppate ovunque in un Cup unico regionale o intraregionale; inoltre, qualora le prestazioni non vengano erogate entro i termini prestabiliti, le Asl dovranno assicurarle mediante o un centro privato accreditato o in intramoenia.

Tra gli argomenti più controversi quello dei controlli: un emendamento all’articolo 2, approvato in Commissione, stabilisce che non ci sia più l’intervento diretto del ministero in caso di sforamento dei tempi da parte di una struttura, ma a gestire i controlli saranno i responsabili unici regionali dell’assistenza sanitaria (il ministero interverrà solo in casi di inadempienze gravi o ritardi eccessivi, mediante un organismo di vigilanza da istituire al proprio interno).

Critiche le opposizioni: “Se hai un tumore o una diagnosi di Parkinson non ti aspetti che il Parlamento si metta a discutere per prendere tre voti in più, ma ti aspetti che il Parlamento sia all’altezza dei sogni e delle aspettative degli italiani”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo in Senato nelle dichiarazioni di voto.

“Noi – aggiunge – dobbiamo avere un Parlamento che su questo tema giochi con un atteggiamento da adulti, non con reciproci spot che la maggioranza ha imposto scegliendo di fare un decreto legge nella settimana elettorale: che ci siano le liste d’attesa, cara presidente Meloni, ve ne siete accorti a dieci giorni dalle elezioni?”.

“Questo decreto avrebbe dovuto dare risposta a un problema drammatico come le liste di attesa: 10 mln di prestazioni inevase, 4 mln di persone che rinunciano a curarsi. Il governo ha annunciato il provvedimento a gennaio e lo ha licenziato il 7 giugno in pompa magna, presentandolo come la rivoluzione.

Siamo di fronte invece a una grande presa in giro, non nei confronti dell’opposizione sempre disponibile a discutere sulla salute dei cittadini, ma nei confronti degli italiani, dei medici del Servizio Sanitario Nazionale e dei lavoratori della sanità.

Lo bocciamo perché è un decreto affrettato, di propaganda pre-elettorale, vessatorio, insincero e in gran parte inadeguato rispetto alla necessità di aggredire il problema, sostenendo davvero il Ssn. Presto i cittadini italiani avranno modo di verificarne l’inefficacia, ma purtroppo lo faranno sulla propria pelle o a proprie spese se potranno permettersi di rivolgersi a pagamento alle strutture private uniche beneficiarie delle politiche della destra. E non basterà più la propaganda” ha detto la senatrice Sandra Zampa, capogruppo del Pd in Commissione sanità.