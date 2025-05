Barómetro Ceo, los socialistas volverían a ganar en una repetición electoral en Cataluña

MADRID – Malas nuevas para el independentismo catalán. De acuerdo con el último “Barómetro” del Centro de Estudios de la Generalitat, de haber una repetición electoral hoy, el Partido Socialista volvería a ganar y la suma de las corrientes independentistas no lograrían la mayoría absoluta.

El partido de Carles Puigdemont, Junts, volvería a colocarse en el segundo lugar y Erc en el tercero. Una hipotética repetición electoral, por ende, no lograría despejar el panorama político regional. Y tampoco hacer luz en los equilibrios de fuerzas. Es cierto, pero no tanto. De hecho, de acuerdo con el “Barómetro” del Centro de Estudios de la Generalitat, el Psc y Erc saldrían fortalecidos. No así Junts.

Los socialistas catalanes, liderados por Salvador Illa, seguirían desesperadamente necesitados de los votos de Erc para hacerse de la presidencia de la Generalitat y para gobernar.

Siempre de acuerdo con el “Barómetro”, el independentismo catalán, en su conjunto, registrarían un menor apoyo, con apenas un 40 por ciento de los votos, y, en cambio, el mayor rechazo, con el 53 por ciento. El Psc sumaría entre el 28 y el 32 por ciento de los votos, de 39 a 45 escaños. Votaría a los socialistas uno de cada tres catalanes.

Junts se mantendría en el segundo lugar, pero podría bajar de los 35 escaños actuales. Y Erc mejoraría algo pasando de los 20 escaños actuales a 24, en la mejor de las hipótesis.

En el área de los conservadores, el Partido Popular podría recuperar algunos escaños pasando de los 15 actuales a unos 18. En cambio, Vox podría perder algo de fuerza. El “Barómetro” le da una horquilla de entre 7 y 11 escaños.

Cabe destacar que del Barómetro se desprende un menor entusiasmo hacia la independencia catalana. De hecho, un 53 por ciento no está de acuerdo frente a tan sólo un 40 por ciento que aún la considera la mejor opción para la región.

Redacción Madrid