Prima ondata di caldo, con “bollino arancione” quasi tutta la Spagna

L’Agenzia Statale di Meteorologia ha avvertito che si potrebbe assistere a fenomeni meteorologici “non abituali”. Si raccomanda il consumo di liquidi e si consiglia di non esporsi a lungo al sole

MADRID – Andalusia, Castiglia- La Mancha, Comunità di Madrid, Estremadura e Navarra. Più della metà del territorio spagnolo, colpito dall’ondata di caldo, con il “bollino arancione”. Le autorità esortano alla prudenza perché il rischio per la salute, dovuto a “colpi di sole”, è assai alto.

In Andalusia, nelle città di Cordova, Siviglia, Granada e Huelva, in questi giorni, potrebbero registrarsi picchi di temperature anche superiori ai 39, 40 gradi. Anche in Castiglia La Mancha l’ondata di caldo afoso potrebbe portare la colonnina del mercurio a registrare i 40 gradi. Con “bollino arancione” le città di Toledo e Ciudad Real.

“Bollino giallo”, invece, per la “serranía de Cuenca”. In questo caso, l’istituto meteorologico prevede un’impennata delle temperature non superiore ai 37 gradi.

La Comunità di Madrid non sarà l’eccezione. I tantissimi turisti che visitano la città in questi giorni soffriranno le conseguenze dell’ondata di caldo. Sugli autobus e nella metropolitana si avverte l’utenza del pericolo che rappresenta circolare per le strade, senza le dovute precauzione. Si raccomanda il consumo di liquidi per idratarsi e si consiglia di non esporsi a lungo al sole per evitare malessere generale, mal di testa, nausea, vomito, sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d’ansia, stati confusionali e svenimenti.

Altra regione in cui si prevede un caldo estremo, che potrebbe superare i 40 gradi, è Estremadura.

L’Agenzia Statale di Meteorologia ha avvertito che, dovuto appunto alle alte temperature, si potrebbe assistere a fenomeni meteorologici “non abituali”.

Redazione Madrid