Usa2024, sondaggio: per 65% dei democratici Biden deve ritirarsi

ROMA. – Quasi due terzi degli elettori democratici americani vogliono che Joe Biden ritiri la sua candidatura per le presidenziali di novembre, secondo quanto emerge da un nuovo sondaggio Ap-Norc, pubblicato oggi. Secondo quanto emerso dal sondaggio, compiuto in gran parte prima del tentativo di assassinio di Donald Trump di sabato scorso, il 65% dei democratici ritiene che Biden dovrebbe ritirarsi.

Nel complesso, 7 adulti americani su 10 affermano che Biden dovrebbe abbandonare la corsa, mentre il 57% degli adulti americani afferma che a ritirare la candidatura dovrebbe essere Trump, allo scopo di consentire ai repubblicani di nominare un sostituto. Tra gli elettori del Gop, invece, il 73% ritiene che l’ex presidente americano dovrebbe rimanere in corsa.

Viceversa, solo il 35% dei democratici ritiene che Biden dovrebbe rimanere in corsa.

Inoltre, quasi la metà dei democratici non è molto o per niente fiduciosa che Biden abbia la capacità mentale necessaria per ricoprire la carica di presidente, rispetto a un terzo degli elettori che aveva espresso lo stesso parere in un sondaggio di febbraio. Il 27% dei democratici, invece, è estremamente o molto fiducioso nella sua capacità di essere un presidente efficace, un dato comunque in calo rispetto al 40% del sondaggio di febbraio.

I repubblicani, dal canto loro, hanno sempre più fiducia in Trump. Il 60% dei repubblicani è estremamente o molto fiducioso che Trump abbia la capacità mentale per servire efficacemente come presidente.

(Coa /askanews)