Motori: gli italo-venezuelani Ardagna e Vetrone vincono a Turagua

CARACAS. – Gli italo-venezuelani Gaetano Ardagna,e Nicola Vetrone hanno lasciato il segno nella terza tappa del ‘Campeonato Venezolano de Automovilismo’ che é andato in scena sulla pista dell’autodromo “Pancho Pepe Cróquer” di Turagua, nello stato Aragua. In questa manche, a sfidarsi in gara c’erano campioni delle quattro e delle due ruote.

L’italo-venezuelano Nicola Vetrone si è imposto nella categoria Fórmula Quick. In questa modalitá si sono disputate due manche e lo sportivo di origine italiana ha vinto entrambe: nella prima si é lasciato alle spalle Andrés Machado e Tomás Urbáez. Mentre nella seconda, Veltrone ha avuto la meglio su Rafael Toro e l’italo-venezuelano Walter Colatosti.

“La partenza é stata fondamentale. Io partivo dal secondo posto, ma dopo il terzo giro ero giá leader” – spiega Vetrone, aggiungendo – “Nella seconda prova sono partito dalla pole position e non ho perso mai la mia posizione durante la gara. Il circuito era in ottime condizioni, anche se la temperatura era altissima. La competitività dei piloti era alta e bisognava tenere pronti i riflessi”

Nella Easy Civic, dove c’era in palio la Copa Digitel, il vincitore é stato l’italo-venezuelano Gaetano Ardagna, seguito de Angelo Fontana e Samín Gómez.

Nella categoria SuperSport 600cc a salire sul gradino piú alto del podio é stato Franklin Reverón, seguito da Jonathan Espinoza e Luis Guevara.

“Corro dal 1999. Allora avevo 33 anni. Attualente ne ho 58 e mi mantengo in forma per essere al top” – ha dichiarato in un comunicato stampa Reverón, aggiungendo – “Questa gara l’ho vinta grazie alla costanza e concentrazione”.

Mentre nella categoria SuperBike 1000cc il vincitore della prova é stato Jonathan Espinoza in sella ad una Kawasaki ZX 10 con un crono di 1.07,878. Alle spalle del centauro Espinoza si sono piazzati Ignacio Luis (1.09,786) e José Sojo (1.09,939).

“Mi sono concentrato per fare la mia gara e sono riuscito a mantenere un ottimo ritmo gara” – ha commentato Espinoza a fine gara, aggiungendo – “Quando ho visto che avevo un buon distacco ho cercato di mantenere il ritmo per evitare sorprese nelle ultime fasi della gara”.

La prossima tappa del “Campeonato Venezolano de Automovilismo” andrá in scena il 10 agosto sulla pista di San Carlos.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)