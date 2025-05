Nordio: “Ordinanza su Toti non l’ho capita”. Arriva commissario per carceri

MADRID. – ”Non posso minimamente e non devo commentare l’ordinanza del Tribunale della libertà di Genova”, ma “posso dire che l’ho letta con grande attenzione e che, a suo tempo e anche di recente, ho letto e riletto con grande attenzione la Fenomenologia dello spirito di Hegel e sono riuscito a capirla. Ho letto questa ordinanza e non ho capito nulla”.

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo alla Camera durante il question time a un’interrogazione di Noi Moderati in merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio di iniziative ispettive sulla vicenda giudiziaria del presidente della Liguria, Giovanni Toti, per cui nei giorni scorsi è stata respinta la richiesta di libertà o di alleggerimento della custodia cautelare.

“Noi – spiega il Guardasigilli – enfatizziamo la presunzione di innocenza, siamo convinti che il garantismo consista nell’enfatizzazione della presunzione di innocenza prima della condanna e nell’esecuzione della certezza della pena, una volta che la condanna è intervenuta. Siamo anche convinti che nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica o amministrativa, che è stata determinata dalla volontà popolare. Vi è una assoluta indipendenza tra i due processi. Per quanto riguarda l’iniziativa del Consiglio superiore della magistratura, questo ha imposto al ministero il dovere di acquisire l’ordinanza del Tribunale e quindi la conosciamo e l’abbiamo” sottolinea Nordio.

Domani, intanto, le opposizioni scendono in piazza: “A voi sembra normale che una intera Regione bella, forte, piena di risorse come la Liguria sia bloccata da mesi per le vicende giudiziarie di un governatore agli arresti domiciliari che non vuole dimettersi? A noi no. Domani alle 17:30 con altre forze politiche saremo a Genova, in piazza De Ferrari. La politica torni a mettere le emergenze dei cittadini al centro delle proprie preoccupazioni” scrive sui social il presidente M5S Giuseppe Conte.

Nel corso del question time, Nordio ha risposto anche sul tema del sovraffollamento carcerario, annunciando una novità: “C’è la possibilità di costruire nuove carceri, nuovi istituti penitenziari. Voi sapete che la burocrazia, in questi casi, nel passato e nel presente, è forse la maggiore nemica della rapidità. Ebbene, noi, nella fase di conversione del decreto-legge Carcere sicuro, pubblicato il 4 luglio scorso e in corso di esame al Senato, abbiamo proposto di introdurre la figura di un commissario straordinario, che avrà il compito di attuare, in tempi brevissimi, il Piano nazionale di interventi per l’aumento del numero dei posti detentivi e per la realizzazione di nuovi alloggi destinati al personale di Polizia penitenziaria. Questo programma edilizio sarà imponente e sarà realizzato speditamente”.

Critiche le opposizioni: “Siamo stanchi delle giustificazioni del ministro Nordio: i problemi delle carceri italiane vanno risolti. Il governo dice una cosa e ne fa un’altra! Ma come potete dire che ci sono detenuti in custodia preventiva che affollano i penitenziari, che da lì devono uscire e nel frattempo mandate in carcere le madri incinta e i bambini che hanno meno di un anno? Come fate a dire che alcuni detenuti vanno tirati fuori e poi aumentate i reati, inasprite le pene e mandare in carcere sempre più persone?” dichiara la deputata dem Debora Serracchiani, intervenendo in replica al question time sulla condizione delle carceri in Italia.

“Il governo – aggiunge – ha varato un decreto che non prevede nulla per il sovraffollamento, nulla sulla liberazione anticipata semplificandone solo la procedura che si rivelerà ancora più complicata e burocratica. Propone la nomina di un commissario straordinario per il problema degli istituti di pena? E allora certifica il fallimento di chi non ha fatto nulla e continua a non fare nulla”.