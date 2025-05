Salute, esperti a politica: “Vaccinarsi per non morire di infezioni banali”

MADRID. – ”Oggi purtroppo si muore ancora di malattie che sono prevenibili, e questo non può essere accettato: vedere soggetti trapiantati di midollo, che hanno superato tumori attraverso un percorso molto complicato, morire di infezioni banali è qualcosa che va contrastato in tutti i modi”.

Parla chiaro l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), intervenuto al convegno “Politiche di immunizzazione dei soggetti adulti e fragili: dalla promozione della buona salute al contrasto dell’Amr”, promosso da The European House Ambrosetti.

“Il Covid – avverte il professore – c’è ancora, purtroppo quest’anno abbiamo avuto attribuito 1688 morti al virus, quindi è una malattia che ancora si fa sentire: psicologicamente lo stiamo allontanando dalla nostra mente, ma è un grave errore questa esitazione nella vaccinazione che si sta ripercuotendo su tutta la vaccinazione. Abbiamo – ricorda Andreoni – una ripresa del morbillo importante, lo scorso anno 44 casi e quest’anno ad oggi 717 casi in Italia, che fanno del nostro uno dei Paesi europei a maggiore incidenza della malattia. Abbiamo avuto tre bambini morti per pertosse, e tutto questo ci deve portare a rivedere la politica sulle vaccinazioni”.

Roberta Siliquini, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, sottolinea come sia “necessario prendere atto che bisogna fare delle azioni di sensibilizzazione della popolazione, di giusta comunicazione e di miglioramento dell’organizzazione dell’offerta vaccinale. Ci sono alcune patologie infettive, come quelle respiratorie, che colpiscono in maniera particolare soggetti anziani, fragili ed è necessario che questi soggetti possano avere il diritto di vaccinarsi, che può diventare un dovere se poi purtroppo nelle famiglie di queste persone succede qualcosa, come un’ospedalizzazione o un decesso, che impatta in maniera tragica sulla vita familiare. Un diritto-dovere che come sanità pubblica dobbiamo sostenere e facilitare”.

Al convegno gli esperti si sono confrontati con il mondo della politica, a cui hanno chiesto risposte: “La vaccinazione della popolazione fragile è un tema importantissimo, considerando l’invecchiamento: avremo un milione di persone sopra i 90 anni nei prossimi tre anni, e addirittura 19 milioni di over 65 tra vent’anni: oltre a garantire l’assistenza domiciliare, cosa a cui il governo ha già pensato tramite il decreto anziani, dobbiamo anche garantire l’assistenza sanitaria. E oltre a questo dobbiamo parlare di prevenzione” così Elena Murelli, senatrice della Lega.

Mentre la senatrice Pd Beatrice Lorenzin ha sottolineato: “Accanto alle coperture per l’età dell’infanzia, è assolutamente necessario incentivare e raggiungere almeno delle quote ritenute accettabili dalla comunità scientifica sulla vaccinazione per gli adulti: non penso all’obbligatorietà, ma a dei meccanismi che incentivino le Regioni, anche in termini di valutazione del Piano nazionale esiti, per raggiungere questi obiettivi minimi per proteggere l’adulto da infezioni come l’Herpes Zoster, la Pneumonia, l’influenza”.

Elena Bonetti, deputata e vicepresidente di Azione, invece avverte: “La vaccinazione può essere implementata coinvolgendo tutti i soggetti, non solo sanitari e con una strategia nazionale: è questo spirito che ci ha guidato al governo nella costruzione della campagna vaccinale contro il Covid, bisogna eradicare qualsiasi ambiguità no vax nel nostro Paese, che purtroppo ancora oggi permane”.