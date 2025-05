MotoGp: Misano raddoppia, gare anche dal 20 al 22 settembre

ROMA. – Come nel 2020 e nel 2021, quando le cause di forza maggiore della pandemia avevano costretto gli organizzatori a creare calendari speciali per garantire lo svolgimento di un numero minimo di gran premi, anche nel 2024 Misano Adriatico raddoppia il numero di gare del motomondiale.

Oltre a quella già prevista per il weekend dell’8 settembre, si correrà in Romagna anche dal 20 al 22 settembre. Il gran premio del Kazakistan lascia infatti spazio a una terza tappa italiana nella stagione. Dopo il primo rinvio del mese di giugno, quando le condizioni per correre erano venute meno a causa di gravi inondazioni nell’area circostante il circuito di Sokol, è stato stabilito che anche per settembre non sarà possibile disputare la corsa di debutto del Kazakistan in MotoGp. Il gp del 22 settembre, peraltro, era inizialmente stato previsto in India, vittima anche lei di una cancellazione dell’ultimo momento.

(Adx /askanews)