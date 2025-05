Alluvioni Afghanistan, Save the Children: “1.500 bambini senza casa”

ROMA. – Circa quaranta persone sono morte e 1.500 bambini hanno perso le loro case nell`Afghanistan orientale a causa delle inondazioni dovute alle piogge violente. Lo dichiara Save the Children, l`Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, sottolineando che l`Afghanistan sta vivendo la peggiore crisi umanitaria degli ultimi decenni.

Due mesi dopo le inondazioni che hanno interessato il nord est del Paese causando 350 vittime, le forti piogge si sono abbattute sui distretti delle province di Nangarhar, Kunar, dove vivono circa 1,36 milioni di persone – di cui si stima che 858.000 siano bambini.

Secondo le autorità de facto, a causa delle ultime alluvioni sono rimaste ferite almeno 350 persone, mentre hanno subito danni ingenti circa 400 case così come l’ospedale per le infezioni e le malattie trasmissibili della città di Jalalabad. Queste cifre sono probabilmente destinate a subire variazioni con gli aggiornamenti delle operazioni di soccorso ancora in pieno svolgimento.

Le violente piogge hanno danneggiato anche un centro di accoglienza allestito per le persone rimpatriate a Torkham, con ripercussioni sugli interventi sanitari di Save the Children e sugli spazi a misura di bambino.

Più di 649.000 afghani sono rientrati dal Pakistan a partire dal settembre 2023, quando il Governo pakistano ha chiesto che tutti gli stranieri privi di documenti lasciassero il Paese. Quasi la metà dei rimpatriati sono bambini.

Sono stati segnalati danni alle infrastrutture delle reti di telecomunicazione e diverse strade sono state interrotte, rendendo difficile l’accesso alle comunità colpite.

L’Afghanistan si trova ad affrontare diverse crisi contemporaneamente, dai rimpatri all’instabilità economica, all’insicurezza alimentare, ai terremoti, ai cambiamenti climatici e ai ripetuti tagli dell’assistenza internazionale. La combinazione di cambiamenti climatici e povertà ha un impatto sui più vulnerabili dell’Afghanistan, i bambini e le bambine.

“I bambini dell’Afghanistan hanno già dovuto sopportare decenni di sofferenze. Ora le inondazioni estreme hanno colpito ancora una volta il Paese, portando nuove devastazioni, distruzione e morte – ha dichiarato Arshad Malik, Direttore di Save the Children in Afghanistan – Queste piogge e inondazioni estremamente intense sono un’ulteriore prova del nostro rapido cambiamento climatico, che supera la capacità di adattamento delle famiglie. In particolare, stanno colpendo coloro che sono meno responsabili dei danni: i bambini”.

“L’Afghanistan sta già lottando per soddisfare le attuali necessità a fronte del calo degli aiuti internazionali. Con un maggiore sostegno da parte della comunità internazionale, possiamo affrontare insieme gli impatti immediati e a lungo termine della crisi climatica nel Paese e aiutare le comunità a prepararsi agli impatti degli eventi meteorologici estremi”.

Save the Children sta intervenendo per rispondere ai bisogni urgenti attraverso i programmi sanitari e di emergenza già attivi e ha inviato delle squadre nelle aree colpite per determinare l’entità dei danni e le necessità immediate.

L`Organizzazione sostiene le comunità e protegge i diritti dei bambini in tutto l’Afghanistan dal 1976, anche in periodi di conflitto e disastri naturali. Abbiamo programmi in nove province e lavoriamo con partner in altre sette province.

(red/Mgi /askanews)