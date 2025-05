Iran smentisce coinvolgimento in attentato contro Trump

ROMA. – L’Iran intende portare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti alla giustizia per il suo ruolo nell’assassinio del generale Qasem Soleimani, me respinge ogni accusa di coinvolgimento nel recente attentato contro il candidato Repubblicano alla Casa Bianca.

“La Repubblica Islamica, senza alcun dubbio, porterà la questione dell’assassinio del generale Soleimani davanti alla giustizia internazionale” ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano ad interim, Ali Bagheri Kani.

Secondo quanto riportato ieri dalla stampa statunitense nelle ultime settimane il Secret Service aveva rafforzato la sicurezza attorno a Donald Trump dopo aver ricevuto informazioni su un presunto piano iraniano per un attentato contro l’ex Presidente.

Secondo le fonti tuttavia non esiste alcuna indicazione che Thomas Matthew Crooks, l’attentatore che sabato scorso aveva ferito Trump prima di essere abbattuto dall’Fbi, fosse collegato in alcun modo al complotto.

Nell’agosto del 2022 il Dipartimento della Giustizia aveva avviato un’inchiesta su un membro delle Guardie della Rivoluzione iraniane per un presunto tentativo di organizzare un attentato contro John Bolton, ex Consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump, considerato “una probabile rappresaglia” per l’assassinio del generale Soleimani, avvenuto due anni prima.

Un’altro possibile obbiettivo iraniano sarebbe stato l’ex Segretario di Stato di Trump, Mike Pompeo, secondo quanto reso noto da fonti dell’Fbi.

(Mgi/asjkanews)