M.O., Israele continua a bombardare Gaza: colpito anche campo profughi Nuiserat

MADRID. – Ad oltre nove mesi dall’inizio del conflitto, la situazione a Gaza non dà cenni di distensione o rallentamento. Almeno 13 persone sono state uccise ieri dai bombardamenti israeliani nella zona sud della Striscia.

Cinque palestinesi sono stati uccisi nella città di Rafah dopo che uno degli ordigni ha colpito una casa. La stessa sorte è toccata ad un’intera famiglia nella vicina città di Khan Younis, dove un uomo, la moglie e due bambini hanno perso la vita.

Non è rimasto al sicuro neanche il campo profughi di Nuiserat, uno degli otto principali della Striscia, sul quale un aereo dell’Idf ha lanciato dei missili che hanno ucciso quattro palestinesi.

Gli attacchi continuano ad essere inquadrati dal governo di Tel Aviv come “mirati e guidati dall’intelligence” ed avrebbero portato nelle ultime 24 ore, come sostengono le fonti dell’Idf, all’uccisione di diversi combattenti armati di Hamas, oltre che al bersagliamento di tunnel e infrastrutture militari in mano al gruppo estremista, per un totale di 40 obiettivi colpiti.

Il gruppo ha accusato Israele di aver aumentato il ritmo degli attacchi nel tentativo di far deragliare gli sforzi dei mediatori. I negoziati, mediati da Egitto e Qatar, erano già giunti ad uno stallo nella giornata di sabato dopo che un attacco missilistico israeliano aveva preso di mira il capo militare di Hamas, Mohammed Deif.

Israele non ha rallentato i propri attacchi, e nelle prime ore del pomeriggio è arrivato il bombardamento aereo più letale della giornata. I colpi hanno raggiunto una stazione di servizio fuori dalla città meridionale di Khan Younis a Muwasi, una regione costiera parte della “zona sicura” umanitaria verso la quale l’esercito israeliano aveva indirizzato i palestinesi.

La zona è la stessa che, nella giornata di sabato, era stata bersaglio di un bombardamento nel quale i funzionari sanitari di Gaza avevano riferito che più di 90 palestinesi, compresi bambini, avevano perso la vita, in quello che, almeno secondo le fonti israeliane, doveva essere un attacco mirato indirizzato al massimo comandante militare di Hamas, Mohammed Deif, di cui non si conosce ancora la sorte.

Gli ultimi bersagliamenti sono arrivati mentre Israele e Hamas continuano a valutare l’ultima proposta di cessate il fuoco. Il gruppo estremista ha tenuto a precisare che i colloqui volti a porre fine alla guerra continueranno anche dopo che Israele avrà preso di mira Deif.