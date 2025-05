Elezioni comunali in Belgio: la campagna informativa del Comites Bruxelles

MADRID. In vista delle prossime elezioni comunali in Belgio, il Comites di Bruxelles ha lanciato una campagna informativa per incentivare i connazionali residenti nel Paese a iscriversi alle liste elettorali. “È il momento di fare sentire la nostra voce eleggendo i nuovi consiglieri comunali e sindaci”, scrive il Comites riguardo alla tornata elettorale del 13 ottobre. Il messaggio spiega come gli italiani residenti in Belgio possano partecipare al voto.

I cittadini dell’Unione Europea, se maggiorenni, iscritti all’anagrafe del comune di residenza e non esclusi dal diritto elettorale, possono votare iscrivendosi al registro degli elettori del proprio comune entro il 31 luglio. L’iscrizione può avvenire online tramite il sito inscription.elections.fgov.be, identificandosi con l’account “itsme” o il lettore di carte eID, oppure inviando un formulario per posta o di persona all’amministrazione comunale.

Gli iscritti riceveranno una lettera di convocazione almeno 15 giorni prima delle elezioni. In caso di mancata ricezione, è possibile contattare il comune di residenza. Il Comites sottolinea che l’iscrizione alle liste elettorali è facoltativa, ma una volta iscritti, votare diventa obbligatorio.

Il giorno delle elezioni, i residenti a Bruxelles dovranno portare la lettera di convocazione e un documento di identità. Riceveranno una tessera con chip da inserire nel computer in cabina elettorale. Seguendo le istruzioni sullo schermo, si potrà votare per lista o candidato. Una volta confermato il voto, il computer stamperà una scheda da inserire nell’urna.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dipartimento Affari Elettorali via email a [email protected] o chiamare il numero gratuito 0800 200 35.