Olimpiadi a Parigi: Sportello Medico Italiano per i Giochi 2024

MADRID. – In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2024, che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, il Comites ha annunciato l’apertura di uno sportello di informazione e orientamento medico in lingua italiana. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Medici Italiani a Parigi (Amip) e finanziata dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina, è pensata per sostenere i cittadini italiani residenti e temporaneamente presenti nella capitale francese per assistere ai Giochi.

Lo sportello virtuale, ad accesso gratuito, sarà operativo fino al 15 settembre 2024. Esso offrirà un supporto medico in lingua italiana, garantendo una relazione diretta medico-paziente e fornendo informazioni utili riguardanti il rimborso delle spese sanitarie. Gli utenti potranno contattare il servizio via email all’indirizzo [email protected], con una risposta garantita entro 12 ore, oppure telefonicamente al numero +33 06 73 56 20 41, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 11:00.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è creare una rete di sostegno per i cittadini italiani, offrendo un punto di riferimento affidabile durante l’intenso periodo dei Giochi. Questo servizio rappresenta un importante contributo alla comunità italiana a Parigi, assicurando assistenza sanitaria e informazioni in un momento di grande affluenza e movimento.