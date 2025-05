Calcio venezuelano: al via il Torneo Clausura con quattro ‘clásicos’

CARACAS. – Ci eravamo lasciati con il Carabobo che per la prima volta nella sua storia vinceva un trofeo nella massima serie del calcio venezuelano aggiudicandosi il Torneo Apertura contro il Metropolitanos. Oggi si alzerá il sipario del Torneo Clausura, ovvero la seconda metá della stagione 2024 della Liga Futve. Tra le sfide di cartello spiccano Estudiantes de Mérida – Deportivo Táchira e Deportivo La Guaira – Caracas.

Nella denominata “Ciudad de los Caballeros”, andrá in scena la 145ª edizione del “clásico andino”. I precedenti favoriscono al “Carrusel aurinegro” con 63 vittorie contro le 41 degli “Academicos”. In 40 occasioni la sfida é finita in paritá. Nella gara d’andata, disputata nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal i gialloneri si sono imposti per 5 – 1. Mentre, l’ultima volta che si sono affrontati a Mérida, l’incontro é finito per 1 – 3 in favore del Táchira.

L’Estudiantes si é rinforzato per affrontare nel migliore dei modi il secondo semestre della Liga Futve, tra i nuovi innesti spiccano i nomi dell’ex Marlon Fernández e il portiere Tito Rojas.

Il calcio d’inizio nello stadio Metropolitano é fissato per oggi alle 18:45 (ora di Caracas).

Oggi, nella cittá di Barinas, si affronteranno Zamora – Inter de Barinas: calcio d’inizio alle 16:00.

Domani, alle 15:00, lo stadio Olímpico fará da cornice ad una nuova edizione del “Clásico del Boquerón”: il Deportivo La Guaira ospita al Caracas.

Un’altra gara che attirerá gli sguardi dei tifosi della Liga Futve sará quella che metterá a confronto Carabobo e Academia Puerto Cabello, due formazioni che giocano nella stessa regione e nelle ultime stagioni ci hanno regalato tanti colpi di scena.

La prima giornata del Torneo Clausura della Liga Futve si completerá con: Portuguesa – Rayo Zuliano (domani alle 17:45, stadio Agustín Tovar), Metropolitanos – Monagas (domani alle 20:30, stadio Olímpico) e UCV – Angostura (giovedí alle 17:00, stadio Olímpico).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)