Amarcord: All-Star Game, accolto sfavorevolmente dalle squadre nel 1933

CARACAS. – Oggi, alle 20:00 (ora del Venezuela) nello “Globe Life Field” della localitá di Arlington in Texas, andrá in scena una nuova edizione dell’All-Star Game della Major League Baseball (MLB). Ma la denominata sfida di “metá stagione” non era ben vista agli inizi. Scovando sui diversi siti dove si parla dello sport delle mazze e dei guantoni abbiamo trovato una storia interessante.

L’idea di disputare una gara che radunasse i migliori “peloteros” del baseball a stelle e strisce é nata nel lontano 1933. In quell’occasione si opposero squadre come: Athletics, Boston Braves, Brooklyn Dodgers, Browns, Cardinals, Cubs, New York Gigants, Indians, Philadelphia Phillies, Pirates, Red Sox, Reds, Senators, Tigers, White Sox e Yankees. Le formazioni si opponevano per paura degli infortuni e per il fatto che non c’era niente in palio.

L’idea di questa sfida era nata dal collega Arch Ward, del quotidiano Chicago Tribune che era affascinato dall’idea di vedere in campo i migliori della National League e quelli dell’American League. Tutto questo come attrazione della “Feria Mondiale” che nel 1933 aveva come sede la cittá di Chicago. Arch Ward non immaginava che la sua creazione che era nata per promuovere l’economia degli Stati Uniti dopo la crisi del 1929, nota come la “grande depressione” o “crack del ‘29” sarebbe diventato un evento cosí importante per la stagione della MLB.

Per ovvi motivi, la prima edizione fu ospitata dalla cittá di Chicago. Per decidere quale dei due stadi della “cittá dei venti” sarebbe stata la sede della sfida fu lanciata una monetina. Il sorteggio favorì il Comiskey Park (tana dei White Sox) che ebbe la meglio sul Wrigley Field (casa dei Cubs).

Per la cronaca, la prima edizione dell’All-Star Game fu vinta per 4-2 dall’American League sulla Nazional League. Ad assistere all’incontro c’erano circa 49 mila spettatori. Il primo fuoricampo in questa sfida fu di un certo Babe Ruth.

Dopo le prime negative da parte dei team adesso é diventato un vero spettacolo. Durante la storia sono tanti i campioni che si sono sfidati sul diamante.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)