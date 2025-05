Europarlamento conferma Metsola: “Difendiamo sogno europeo”

MADRID. – “Insieme dobbiamo difendere la politica della speranza, per il sogno che è l’Europa. Voglio che le persone riconquistino un senso di fiducia ed entusiasmo per il nostro progetto. Una convinzione per rendere il nostro spazio condiviso più sicuro, più giusto, più giusto e più equo. La convinzione che insieme siamo più forti e migliori. La convinzione che la nostra sia un’Europa per tutti”.

Così Roberta Metsola, rivolgendosi all’aula dopo la sua rielezione alla guida del Parlamento europeo. Metsola è stata eletta al primo turno con 562 voti, mentre l’unica sfidante Irene Montero (eurodeputata spagnola di Podemos, sostenuta dalla sinistra) ha ricevuto 61 voti.

I voti complessivi sono stati 699, le schede bianche o nulle 76. La maggioranza richiesta era di 312 voti. Nata a Malta nel 1979, Metsola è eurodeputata dal 2013. È stata eletta primo vicepresidente nel novembre 2020, ed è stata presidente ad interim del Parlamento dopo la scomparsa del presidente David Sassoli, avvenuta l’11 gennaio 2022. Il 18 gennaio 2022 è stata eletta presidente per la seconda metà della IX legislatura. È la terza donna presidente del Parlamento europeo, dopo Simone Veil (1979-1982) e Nicole Fontaine (1999-2002).

Un passaggio del suo intervento dopo la rielezione, Metsola l’ha dedicato al ruolo delle donne: “Non possiamo lasciare l’Europa un posto migliore se troppe donne non riescono ancora a sentirsi parte di essa” ha detto la politica maltese, ricordando tra le vittime di violenza anche Giulia Cecchettin:

“Possiamo costruire l’Europa sognata da Simone Veil e Nicole Fontaine. L’Europa che Marie-Skodowska-Curie non è stata in grado di sfruttare appieno. L’Europa che Giulia, Pelin, Ana Vanessa, Daphne e tante altre donne non potranno mai vedere. Lo faremo per loro, per tutti coloro che non possono parlare e per tutti coloro che verranno dopo”.

“Congratulazioni per la tua rielezione. Pienamente meritata. La tua leadership e passione per l’Europa sono più necessarie che mai” scrive su X Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Tra i messaggi, non formali, anche quello del presidente ucraino Volodymir Zelensky: “Congratulazioni a Roberta Metsola sulla sua rielezione come presidente del Parlamento europeo. Apprezzo molto il coinvolgimento personale del presidente Metsola nel sostenere l’Ucraina, così come il suo costante impegno nel proteggere le persone e nel sostenere il nostro stile di vita europeo. Sono ansioso di continuare la nostra stretta collaborazione per ripristinare quanto prima una pace giusta”.