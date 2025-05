Salute, ministro Schillaci: “In case italiani acqua potabile e sicura”

ROMA. – Dal primo Rapporto nazionale sull`acqua potabile, la sua qualità e sostenibilità, “uno studio molto dettagliato, supportato da analisi ed evidenze scientifiche emerge un dato rilevante per i cittadini: l`acqua potabile nelle case degli italiani, destinata al consumo umano, e sostenibile e sicura”. Lo ha detto Il ministro della salute Orazio Schillaci intervenendo all`Istituto superiore di sanità alla presentazione del primo rapporto nazionale sull`acqua potabile in Italia.

Il ministro ha quindi ricordato l`impegno del ministero nel settore delle acque come “presidio essenziale di prevenzione sanitaria collettiva per la salute umana”. Impegno profuso con “attività normative e di indirizzo, supportando ricerche e intervenendo in crisi ambientali avvenute in alcuni territori a protezione della salute delle popolazioni esposte, anche per imparare da quanto avvenuto (come Nella regione Veneto a seguito dell`inquinamento da Pfas) e disegnare nuove strategie di prevenzione in modo da evitare il ripetersi di emergenze”.

L`Italia, ha detto ancora il ministro Schillaci, ha una base normativa solida convergente verso gli ambiziosi obiettivi tracciati nella legge delega europea numero 127 del 2022. ” obiettivi che mirano non solo a proteggere la salute umana dagli effetti negativi, garantendo che l`acqua sia sicura e pulita, ma anche a migliorare e promuovere l`accesso alle acque destinate al consumo umano sulla base di evidenze” scientifiche.

Per garantire un approccio coordinato sistemico a livello nazionale indirizzato alla sicurezza sanitaria del settore, ha detto ancora il ministro, presso l`Istituto superiore di sanità è stato istituito il centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) ed è stata creata l`anagrafe territoriale dinamica sulle acque potabili” per garantire una gestione efficiente dei dati che potranno nel giro di qualche anno essere pienamente disponibili in piattaforme accessibili alla popolazione”.

(Lcp/askanews)