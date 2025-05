Cremlino: “Violenza in campagna elettorale Usa ci preoccupa”

ROMA. – La violenza nell’arena politica americana durante la campagna elettorale per le presidenziali statunitensi è motivo di preoccupazione per il mondo intero, Russia compresa, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Gli Stati Uniti sono il paese con la più grande economia del mondo, il paese più potente in termini militari, che spende molti soldi per il ministero della Difesa, più di tutti gli altri paesi messi insieme. Naturalmente, quando la violenza comincia a prevalere nell’arena politica interna durante la campagna elettorale di un tale paese, allora questo è motivo di preoccupazione per il mondo intero, compresa la Russia”, ha detto Peskov all’emittente russa Zvezda.

La Russia non è intervenuta e non intende intervenire nei processi politici interni degli Stati Uniti, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

“Non abbiamo mai interferito né intendiamo interferire nei processi politici interni degli Stati Uniti”, ha detto il portavoce della presidenza russa alla rete televisiva Zvezda.

(Coa /askanews)