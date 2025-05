Ley de Extranjería: Psoe, Sumar y Coalición Canarias registraron la reforma

La reforma establece que se proceda al reparto de los menores inmigrantes en las distintas Comunidades Autónomas, cuando un territorio supera el 150 por ciento de su capacidad de acogidas

MADRID – Como se había anunciado, la proposición para reformar la Ley de extranjería, la cual aún no cuenta con el apoyo de los “populares”, ha sido presentada al registro del Congreso de los Diputados. La reforma pretende establecer la “distribución vinculante” de los niños y adolescentes inmigrantes no acompañados. La Ley de Emigración, por ahora, deja la distribución de los menores a los criterios, sensibilidad y solidaridad de los Gobiernos regionales. Es este un sistema que no ha dado resultados. Y ha permitido que el número de menores en las islas Canarias haya alcanzado niveles imposibles de gestionar.

La reforma, que ha sido registrada por el Psoe, por Sumar y por Coalición Canarias, establece que se proceda al reparto de los menores inmigrantes en las distintas Comunidades Autónomas, cuando un territorio supera el 150 por ciento de su capacidad de acogidas. En las islas Canarias este nivel ha sido superado abundantemente. Hay “estacionados” en el archipiélago más de seis mil niños y adolescentes inmigrantes no acompañados.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial; Sira Rego, titular del despacho de Juventus e Infancia, y Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones de las Cortes, asistieron al registro de la iniciativa legislativa por parte de Patxi López, portavoz del Psoe; Cristina Valido, portavoz de Coalición Canarias; e Íñigo Errejón, portavoz de Sumar.

El ministro Torres, al comentar los alcances de la reforma, ha asegurado que esta permitirá distribuir alrededor de cuatro mil menores no acompañados. Y, de esta manera, descongestionar las islas para que puedan acoger las llegadas de los nuevos inmigrantes que desafiarán el Mediterráneo a bordo de “pateras”. El buen tiempo, que caracteriza la estación veraniega, es incentivo suficiente para que millares de “desesperados” decidan hacerse a la mar.

Por su parte, la ministra Rego ha reconocido que “es muy importante lo que haga el PP”. Le ha pedido que se ponga “al lado de la infancia”, permita se apruebe la reforma y abandone las “políticas ultras”.

La portavoz de Coalición Canarias calificó la reforma de “seria”. Y ha exhortado al Partido Popular, ahora que ya no está condicionado por Vox, a alcanzar un acuerdo de Estado” para defender a los menores.

Patxi López, portavoz de los socialistas, ha asegurado que el objetivo de la reforma es ayudar a los niños “que salen de sus países escapando del hambre, la guerra y la miseria”. Ha invitado a los partidos “que hagan una reflexión de verdad”.

“No se puede llenar la boca hablando de solidaridad – ha comentado -. Y luego no aprobar una ley que la lleva a la práctica”.

Aun cuando en Génova a pesar de las críticas no se han manifestado abiertamente contra la reforma, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido particularmente dura en sus apreciaciones. Ha tildado la reforma de “tomadura de pelo”.

“Integrar – ha dicho Díaz Ayuso – no es repartir. Repartir es tratar a los ciudadanos como números o muebles.”

Y eso, en su opinión, es lo que está haciendo “el gobierno de Pedro Sánchez”.

El Gobierno necesita de los votos del Partido Popular para que se apruebe la reforma de la Ley de Extranjería. Sin Junts, que aseguró que no votará la reforma mientras el Gobierno no transfiera las competencias en inmigración a Cataluña, la coalición de investidura no tiene los votos suficientes para que la Ley pase el examen del Congreso.

Redacción Madrid