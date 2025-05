Calcio mercato: l’italo-venezuelano Andrés Ferro giocherà in Croazia

CARACAS. – Il fischio d’inizio del Torneo Apertura nella Liga Futve é alle porte. Domani inizierá a rotolare la palla a chiazze nelle diverse piazze del Venezuela. Le squadre del mondo calcistico si stanno muovendo sul mercato in vista della prossima stagione.

Uno dei calciatori che indosserà una nuova maglia nel campionato 2024 – 2025 sará l’italo-venezuelano Andrés Ferro che si é trasferito in Croazia per giocare con NK Istra. La notizia é stata diffusa dalla formazione balcanica sui suoi social. Per il difensore di origine ligure sará la seconda esperienza all’estero dopo quella con gli argentini del Central Córdoba.

Stando a quanto riferito dai “Verudeži” il contratto con Ferro durerá fino al 2027.

“Devo avere chiaro l’idea che il calcio europeo é diverso dagli altri: é migliore. Devo tenermi con i piedi per terra, devo essere constante e impegnarmi per guadagnarmi un posto al piú presto” ha dichiarato durante la sua presentazione l’ex difensore del Metropolitanos.

Nei prossimi giorni l’Istra giocherá un paio di amichevoli con squadre italiane: Udinese (17 luglio) e Venezia (28 luglio). Mentre la prima sfida di campionato é in programma il 3 agosto contro la Dinamo Zagabria.

In questa stagione altri calciatori che hanno cambiato maglia sono Richard “el avioncito” Blanco che ha lasciato il Portuguesa per trasferirsi al Carabobo. Con i “granates”, attuali campioni del Torneo Apertura”, giocherá anche Erickson Gallardo.

Il Metropolitanos ha acquistato Miku Fedor proveniente dall’Academia Puerto Cabello.

Si é mosso sul mercato anche l’UCV che ha portato alla corte di Daniel Sasso il bomber Charlis Ortiz. Hanno saltato la formazione “universitaria” Aquiles Ocanto, Luis Martel, Joantony Carmona, Edson Rivas e Gonzalo Villarreal.

Il Caracas, oltre all’arrivo dell’allenatore italo-venezuelano Fernando Aristeguieta de Luca si é rinforzato con gli innesti di Andris Herrera, Shola Oduye(Nigeria), Everardo Rose (Panamá) e Leslie Heráldez (Panamá).

Infine il Deportivo Táchira ha acquistato Mauro Ángel Maidana e Edgar Felipe Pardo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)