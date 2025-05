Dl sport, via al dibattito: ecco cosa prevede

MADRID. – Il Governo ha posto la fiducia sul decreto-legge, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

La conferenza dei capigruppo ha stabilito che il voto sulla fiducia si terrà alle 14 di domani, con votazione per appello nominale: le dichiarazioni di voto inizieranno alle 12.20 mentre mercoledì 17 luglio dalle 9.30 è previsto il seguito degli odg, dichiarazioni di voto e voto finale. Il nuovo DL Sport rappresenta nelle intenzioni del governo una risposta ampia e articolata alle esigenze cruciali dello sport e dell’istruzione in Italia.

Composto da 16 articoli, il decreto mira a riformare e migliorare diversi settori fondamentali, affrontando sia le sfide nel panorama sportivo che le necessità nell’ambito dell’inclusione scolastica e dell’istruzione universitaria. Una delle pietre miliari del decreto è l’articolo 1, che introduce riforme significative riguardanti le elezioni dei vertici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore trasparenza e efficienza nella gestione delle federazioni, limitando i mandati presidenziali e migliorando la rappresentanza delle leghe sportive professionistiche negli organi decisionali.

Parallelamente, l’articolo 2 istituisce una Commissione indipendente per il controllo economico delle società sportive professionistiche, monitorando attentamente la loro gestione finanziaria durante le competizioni e presentando una relazione annuale al Parlamento per garantire la sostenibilità economica nel lungo termine.

Nel contesto dell’istruzione e dell’inclusione, il decreto si distingue per l’articolo 6, che introduce misure straordinarie per affrontare la carenza di docenti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità. Questo include la creazione di nuovi percorsi di specializzazione gestiti dall’Indire, mirati a migliorare il supporto educativo per gli studenti con esigenze particolari nelle scuole italiane.

L’articolo 9-bis, invece, modifica il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, aumentando i finanziamenti per coprire necessità come il trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, dimostrando un impegno concreto verso una scuola più inclusiva e accessibile.

Il decreto non trascura l’istruzione superiore e la ricerca, come evidenziato dall’articolo 15, che proroga gli assegni di ricerca e regola le procedure di chiamata per il ruolo di professore di seconda fascia nelle università italiane, promuovendo l’eccellenza accademica e la stabilità professionale nel settore della ricerca. Infine, il decreto si propone di ottimizzare la gestione e l’efficienza nel settore sportivo e educativo italiano, rispondendo alle esigenze attuali e future della società.