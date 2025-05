Mattarella in Brasile: “Ottimo l’andamento delle relazioni bilaterali”

Per Mattarella “rivestono notevole importanza anche il dialogo inter-accademico, e quello nel campo delle scienze e delle tecnologie di punta”

ROMA- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva e dalla moglie Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva al Palacio do Planalto a Brasilia.

Lula ha salutato il capo dello Stato italiano con un caloroso abbraccio. Dopo gli onori militari e l’Inno di Mameli, Mattarella e Lula si sono recati della Sala de audiencas per i colloqui fra i due Presidenti.

Al termine del colloquio i due presidenti hanno incontrato la stampa.

– Insieme al Presidente Lula – ha detto il presidente Mattarella – abbiamo constatato come l’ottimo andamento delle relazioni bilaterali debba essere per i nostri Paesi non soltanto ragione di soddisfazione per i traguardi raggiunti ma soprattutto di stimolo ad approfondire ulteriormente le collaborazioni, estendendole a tutti gli ambiti di comune interesse”.

In quanto ai rapporti commerciali, il capo dello Stato ha sottolineato che “c’è forte impegno delle aziende italiane in Brasile” che “contribuiscono alla crescita economica del Brasile, tanto in settori maturi quanto nei campi più avanzati e a maggiore valore aggiunto.

– Un impegno, questo delle imprese italiane – ha precisato -, che intendiamo sostenere e incoraggiare.

Per Mattarella “rivestono notevole importanza anche il dialogo inter-accademico, e quello nel campo delle scienze e delle tecnologie di punta”. Ha infatti commentato che “il Brasile rappresenta per l’Italia un partner di grande importanza in molti settori d’avanguardia”.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato l'”ampiezza delle collaborazioni in campo culturale” tra Italia e Brasile, “uno spazio sterminato nel quale storicamente sono nate iniziative di grande rilievo”.

– Esiste un rapporto di reciproca attrazione – ha detto nelle dichiarazioni alla stampa al termine del colloquio con Lula – che è il risultato del fascino che la cultura brasiliana esercita su noi italiani e della risposta brasiliana all’offerta culturale dell’Italia. Basti pensare, ad esempio, alla profonda amicizia che si stabilì tra due protagonisti della poesia del Novecento: Vinicius de Moraes e Giuseppe Ungaretti. Il Bossa Nova e il Samba di cui Vinicius fu straordinario ambasciatore nel mondo ha trovato in Italia grandissimo favore influenzando i nostri musicisti e inaugurando una stagione di fruttuose collaborazioni artistiche che proseguono tuttora felicemente”.

Il presidente Mattarlla ha ricordato che “nel 2024 Brasile e Italia gestiscono l’uno la presidenza del G20, l’altra la presidenza del G7”.

– Il Presidente Lula e io ci siamo confrontati sulle contestuali presidenze – ha commentato -. Sono molte le sinergie tra Brasile e Italia rispetto a temi posti al centro dell’agenda internazionale. Penso ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla sicurezza alimentare, all’impegno indispensabile per il superamento delle diseguaglianze. Sono questioni su cui si decide il futuro delle giovani generazioni.

Ha aggiunto che nel corso del colloquio “è stato registrato con soddisfazione le consonanze che caratterizzano i lavori di due consessi multilaterali così rilevanti”.

– Da parte mia – ha quindi proseguito -, ho ringraziato il Presidente Lula per la partecipazione al G7 in Italia e gli ho assicurato l’impegno italiano per il pieno successo del Summit G20 di Rio de Janeiro, a cominciare dalla grande scelta, il grande progetto dell’Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà.

