Ucraina, Zelensky: “Non soccomberemo al male”. Rafforzata sicurezza Putin

MADRID. – Un messaggio di speranza per il futuro del popolo ucraino: “L’Ucraina non soccomberà al male che versa sangue per la sua stessa malata autoaffermazione, che disprezza la verità, sia umana che divina, e svaluta tutti tranne se stesso. La Russia costruisce la sua statualità proprio su questo. Ma noi siamo diversi”.

Sono le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso condiviso su Telegram, in occasione della Giornata dello Stato ucraino. “Stiamo combattendo contro un nemico terribile, che non può essere definito umano ed è infinitamente lontano dal vero cristianesimo – ha affermato riferendosi alla Russia – La sua essenza è la rovina e la morte che porta è qualcosa che dobbiamo superare. L’Ucraina non può accettare niente di meno che vivere, preservare se stessa e rimanere umana”.

Intanto, in Italia il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito stamattina a Morning News su Canale 5 il sostegno a Kiev: “Abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere l’Ucraina” ma, ha precisato, “le nostre armi devono essere usate solo all’interno del territorio ucraino”. Il leader di Forza Italia ha inoltre sottolineato che “non siamo in guerra con la Russia, ma difendiamo la libertà e la democrazia in Ucraina”.

In Russia, invece, sono arrivate nuove dichiarazioni sull’attentato all’ex presidente statunitense Donald Trump. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ha scritto su X: “Adesso ha già vinto. Se non viene assassinato”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta la Tass, ha fatto sapere che la sicurezza del presidente russo Vladimir Putin è stata rafforzata indipendentemente dai tentativi di omicidio di altri leader, con chiaro riferimento agli spari in Pennsylvania. “La protezione del capo dello Stato – ha chiarito il funzionario russo – è assicurata a un livello adeguato. Si sta facendo tutto il necessario, considerando ovviamente l’escalation internazionale delle tensioni in generale”.

Sul versante europeo, infine, Balazs Orban, braccio destro del primo ministro ungherese Viktor Orban, ha dichiarato in una intervista alla testata Magyar Nemzet: “Il primo ministro ha informato per iscritto i leader del Consiglio europeo sui negoziati, sulle esperienze della prima fase della missione di pace e sulle proposte ungheresi. Se l’Europa vuole la pace e vuole avere un ruolo decisivo nella risoluzione della guerra e nella fine dello spargimento di sangue, deve ora elaborare e attuare un cambiamento di direzione”.

Nella lettera di Orban ai leader europei, ha spiegato il consigliere politico, ci sarebbero le sue considerazioni sull’esito dei suoi incontri (tra gli altri) con Putin e con il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e le sue proposte per la fine del conflitto in Ucraina.