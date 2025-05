Calcio venezuelano: Deportivo La Guaira e Metropolitanos si qualificano per la finale della Coppa Venezuela

CARACAS. – Siamo ormai pronti per vivere l’ultimo atto della Coppa Venezuela 2024. Sabato 20 luglio in un orario ancora da definire, infatti, andrà in scena l’attesissima Finale che metterà di fronte Deportivo La Guaira e Metropolitanos allo stadio Brigido Iriarte del rione El Paraíso.

I “naranjas” si qualificano per l’atto decisivo dopo aver superato per 2 – 1 il Rayo Zuliano nello stadio Olímpico. Al minuto 10, i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore: il tiro di Edder Farías é finito tra le mani del portiere José Camacaro.

I primi a passare in vantaggio sono stati i “maracuchos” con la rete di Heiderber Ramírez (31’). Farías ha trovato il pari al 42esimo. Nella ripresa, al 70esimo, la rete di Yehová Osorio ha spalancato le porte della finale al Deportivo La Guaira. Il mister della formazione “arancione”, l’italo-veneuelano Juan Domingo Tolisano andrá a caccia della sua seconda Coppa Venezuela dopo quella vinta nel 2017 alla guida del Mineros de Guayana.

Nell’altra semifinale, Metropolitanos ha espugnato il Monumental di Maturín: vittoria 0 – 2 contro il Monagas grazie alle reti di Jhon Narchán (29’) e Nicolas Fedor (57’).

I “violetas” disputeranno la loro prima finale di Coppa Venezuela. I ragazzi allenati da José María Morr hanno disputato tutte le partite possibili in questo 2024: 20 nel Torneo Apertura dove sono arrivati in finale e sono stati battuti dal Carabobo, 7 della Coppa Sudamericana (1 della prima fase e 6 della fase a gironi) e 8 della Coppa Venezuela per un totale di 35 gare.

Ci attende una partita davvero molto interessante. Da una parte vedremo i “naranjas” del mister Juan Domingo Tolisano che cercheranno il terzo trofeo della Coppa Venezuela. Dall’altra parte sarà in azione il Metropolitanos che vuole mettere in bacheca la prima coppa nazionale, che si aggiungerá allo scudetto vinto nel 2022.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)