Cimbali Group e MUMAC: Ambasciatori del Made in Italy con l’Amerigo Vespucci

MADRID. – Cimbali Group e MUMAC, il Museo della Macchina per Caffè del gruppo, sono stati selezionati per essere protagonisti della mostra Italia Geniale, allestita in occasione del tour mondiale dell’Amerigo Vespucci, la celebre nave scuola della Marina Militare Italiana, spesso descritta come la “più bella del mondo” e simbolo dell’italianità.

Dopo aver navigato per 11 mesi, visitato 15 Paesi e toccato 3 continenti, l’Amerigo Vespucci è ripartito da Los Angeles il 4 luglio con l’inaugurazione della mostra ITALIA GENIALE. design enables – Bellezza, originalità, creatività del design industriale apprezzato universalmente. Questa mostra è stata allestita a terra all’interno del Villaggio Italia, la prima Esposizione Mondiale Itinerante pluriennale creata per promuovere il Made in Italy.

La mostra, organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero della Difesa in collaborazione con ADI Design Museum e con i curatori Carlo Martino e Francesco Zurlo, evidenzia come il design e la creatività italiani migliorino la vita delle persone in tutto il mondo. Sarà presente nell’area Exhibitions del Villaggio Italia, accompagnando il tour fino all’inizio del 2025.

Tra i protagonisti della mostra spicca LaCimbali M200, l’ammiraglia del Cimbali Group, in prestito dal MUMAC. La macchina, candidata all’ADI Compasso d’Oro 2024, è un esempio di eccellenza nel design e nell’artigianato italiani. Progettata da Valerio Cometti+V12 Design, la M200 rappresenta una sintesi perfetta di eleganza e artigianalità Made in Italy, combinando design all’avanguardia e tecnologia avanzata per garantire un’esperienza di caffè di alta qualità. Questa macchina è sostenibile, digitale e innovativa, pensata per un pubblico sia italiano che internazionale grazie a un ricco menu di diverse specialità di caffè e bevande a base di latte.

La macchina M200 proviene direttamente dalla collezione del MUMAC, dove era esposta nell’ultima sala che racconta il legame tra heritage e futuro attraverso i progetti più significativi dell’azienda. Il museo celebra l’Italian Way of Life come uno stile di vita dove piacere, bellezza, design, innovazione e relazioni si incontrano all’insegna di un ottimo caffè.

“Siamo orgogliosi che la nostra M200 sia stata selezionata tra le eccellenze del Made in Italy che verranno mostrate al mondo attraverso una esposizione itinerante, al seguito di una nave simbolo della nostra Marina Militare: l’Amerigo Vespucci. Partecipare a questa mostra non solo rafforza il nostro ruolo di custodi di una storia ricca di valori e di cultura industriale, ma riconosce anche il nostro impegno continuo nella valorizzazione dell’innovazione e del patrimonio italiano,” ha dichiarato Fabrizia Cimbali, AD del Gruppo.

L’Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale attraverso il Villaggio Italia sarà visitabile nelle seguenti città:

– Los Angeles, USA: fino all’8 luglio,

– Tokyo, Giappone: dal 25 al 30 agosto,

– Darwin, Australia: dal 4 al 7 ottobre,

– Singapore: dal 24 al 28 ottobre,

– Mumbai, India: dal 28 novembre al 2 dicembre,

– Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti: dal 17 al 19 dicembre,

– Doha, Qatar: dal 22 al 25 dicembre,

– Jeddah, Arabia Saudita: dal 20 al 24 gennaio 2025.

La presenza di Cimbali Group e MUMAC in questa esposizione non solo mette in luce l’eccellenza del Made in Italy nel settore delle macchine per caffè, ma celebra anche l’impatto globale del design e dell’innovazione italiani. La mostra Italia Geniale offre al pubblico internazionale un’opportunità unica di scoprire come il design italiano contribuisca a migliorare la qualità della vita e a promuovere l’italianità nel mondo.