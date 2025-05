Roma: Festa di Left Wing – Incontro su “America Latina 2024: Elezioni e non solo”

MADRID. – Venerdì 19 luglio, alle ore 18.00, nell’ambito dell’undicesima edizione della festa di Left Wing al Parco Nemorense di Roma, si terrà l’incontro dal titolo “America Latina 2024: Elezioni e non solo. L’insostenibile leggerezza del presidenzialismo”. L’evento promette di essere un’importante occasione per discutere le dinamiche politiche e sociali attuali dell’America Latina.

L’incontro sarà aperto dal dialogo tra Donato Di Santo, ex Sottosegretario agli Affari Esteri, e Fabio Porta, deputato eletto in America Meridionale. Seguiranno interventi di esperti e protagonisti delle relazioni italo-latinoamericane. I temi principali includeranno le recenti elezioni in Messico, le prossime elezioni in Venezuela e Uruguay, e i 150 anni di emigrazione italiana in Brasile.

L’on. Porta, appena rientrato dal Brasile, offrirà anche un commento sul recente viaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo presidente italiano a visitare ufficialmente il Brasile in 24 anni. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per approfondire la comprensione delle relazioni tra Italia e America Latina, nonché per riflettere sulle connessioni storiche e contemporanee tra le due regioni.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire questi importanti temi di attualità e storia condivisa.

