Arrivano le guide turistiche anti spreco di Too Good To Go

ROMA. – Una guida turistica che, in chiave enogastronomica e anti spreco, offre la possibilità di salvare il cibo mentre ci si appresta a viaggiare. E’ l’obiettivo delle “Guide delle città” di Too Good To Go, grazie alle quai i viaggiatori potranno scoprire il cibo locale utilizzando l’app in alcune delle principali mete turistiche in Italia, in Europa e nel mondo per un`estate zero-waste

Una funzione progettata per promuovere esperienze alimentari sostenibili, autentiche e locali, incentivando gli utenti a salvare cibo dallo spreco durante i loro viaggi. Stoccolma, Lisbona, New York, Amsterdam sono solo alcune delle guide che si possono trovare sulla app di Too Good To Go.

L’Italia rimane una tra le mete preferite per il turismo estivo e nella App è possibile trovare suggerimenti, indicazioni e itinerari dedicati a Roma, Firenze, Genova e Cagliari dove è possibile ridurre lo spreco alimentare grazie ai 26.000 negozi partner in Italia.

Too Good To Go offre anche la possibilità di salvare il cibo mentre ci si appresta a partire. Quest`anno, grazie alla partnership con Aeroporti di Roma, per quanti sceglieranno di viaggiare in aereo sarà possibile salvare del cibo in 34 punti vendita a firma Autogrill, Chef Express, Lagardère Travel Retail Italia, MyChef e Venchi presenti sugli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino.

Per coloro che invece, sceglieranno di mettersi in viaggio su strada, ci sono le Surprise Bag Autogrill, disponibili in 187 punti vendita Autogrill su tutta la rete autostradale nazionale.

Infine, per chi sceglierà il treno come mezzo per i propri spostamenti, nei punti vendita Autogrill del canale ferroviario e negli oltre 50 store delle stazioni del network di Grandi Stazioni Retail che aderiscono al programma, ssi potranno ritirare delle Surprise Bag prima di salire a bordo del proprio treno.

(Red/Apa /askanews)