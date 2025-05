Papa Francesco: “Il superfluo ci fa schiavi. Il vero cristiano metta al centro comunione e sobrietà”

MADRID. – Papa Francesco si rivolge alla Madonna, in occasione della prossima celebrazione della Beata Vergine del Monte Carmelo per chiedere la pace nei luoghi dove si combatte: “La Vergine – dice durante l’Angelus -doni conforto e ottenga la pace a tutte le popolazioni che sono oppresse dall’orrore della guerra. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar.”

L’essenzialità dell’annuncio della Parola

La riflessione religiosa è invece come sempre sul Vangelo domenicale che tramite le parole di Marco è centrato sull’annuncio e sulla testimonianza di Dio, con Gesù che “a due a due” invia i discepoli nelle case, raccomandandosi di portare “solo il necessario”.

“Il Vangelo – dice Papa Francesco – non si annuncia da soli: si annuncia insieme, come comunità, e per questo è importante saper custodire la sobrietà: saper essere sobri nell’uso delle cose, condividendo le risorse, le capacità e i doni, e facendo a meno del superfluo”. Questo è l’unico modo, spiega il Santo Padre “per essere liberi: il superfluo ti fa schiavo”.

Ma è anche un modo perché “tutti abbiano ciò che serve a vivere in modo dignitoso e a contribuire attivamente alla missione; e poi essere sobri nei pensieri, essere sobri nei sentimenti, abbandonando i preconcetti, abbandonando le rigidità che, come bagagli inutili, appesantiscono e intralciano il cammino, favorendo invece il confronto e l’ascolto, e rendere così più efficace la testimonianza”

La missionarietà quotidiana

Come sempre Papa Francesco riporta poi la catechesi alla vita quotidiana e centra il discorso sull’essenzialità nella vita di tutti i giorni: “pensiamo a cosa succede nelle nostre famiglie o nelle nostre comunità, quando ci si accontenta del necessario, anche con poco- dice – con l’aiuto di Dio, si riesce ad andare avanti e ad andare d’accordo, condividendo quello che c’è, rinunciando tutti a qualcosa e sostenendosi a vicenda”.

Comunione e sobrietà

Questo modo di vivere, sottolinea il Pontefice, è già un annuncio missionario, perché incarna il messaggio di Geù “nella concretezza della vita: Una famiglia o una comunità che vivono in questo modo, infatti, creano attorno a sé un ambiente ricco d’amore, in cui è più facile aprirsi alla fede e alla novità del Vangelo, e da cui si riparte migliori, si riparte più sereni”.

“Se al contrario ognuno va per conto suo, se ciò che conta sono solo le cose se non ci si ascolta, se prevalgono l’individualismo e l’invidia, che è una cosa mortale, un veleno,ml’aria si fa pesante, la vita difficile, e gli incontri diventano più occasione di inquietudine, di tristezza e di scoraggiamento che occasione di gioia”. Un cristiano, secondo Papa Francesco, dovrebbe quindi mettere al centro della vita valori come comunione e sobrietà “camminando insieme agli altri, con mente aperta e cuore generoso”.