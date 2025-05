Biden: “Attentato impone passo indietro”. Trump a Milwaukee per la Convention repubblicana

MADRID. – Un’occasione per unire gli Stati Uniti in un momento delicato. È l’appello del presidente statunitense Joe Biden in un discorso alla nazione dopo gli spari in Pennsylvania verso l’ex presidente Donald Trump: “L’attentato – ha detto – impone a tutti noi un passo indietro”. “Non siamo nemici, siamo tutti americani – ha affermato – La violenza politica non può essere normalizzata”.

E ha continuato parlando delle elezioni di novembre e della necessità di affrontare la situazione con calma: “Ribadisco che la posta in queste elezioni non è mai stata così alta, ci credo con tutto il mio cuore, ma dobbiamo abbassare i toni. La politica non può essere un campo di battaglia. Le decisioni si prendono nelle urne, con il voto, e non con le pallottole”.

Ora l’attenzione si sposta su quello che dirà Trump alla convention repubblicana di Milwaukee. Al riguardo l’ex presidente ha fatto sapere in un’intervista al Washington Examiner, ripresa dalla Bbc, che il suo sarà un “discorso completamente diverso” rispetto a quanto previsto inizialmente, sottolineando che si tratta di “un’opportunità per unire il Paese. Mi è stata data questa possibilità”.

Come ha spiegato Trump: “Il discorso che avrei dovuto tenere giovedì sarebbe stato strepitoso – ha sottolineato dicendo che si sarebbe concentrato in particolare sulle politiche di Biden – ora sarà un discorso completamente diverso”.

Sbarcando a Milwaukee, Trump ha di nuovo mostrato il pugno alzato, un gesto reso iconico dalle foto dell’attentato durante il comizio in Pennsylvania, come mostrato dal video dell’atterraggio postato dal figlio Eric su X.