Tennis, Ranking Atp: Sinner sempre n. 1 con 1.000 punti su Djokovic

ROMA. – L’Italia si risveglia dopo Wimbledon con due giocatori in Top 20 nei PIF ATP Rankings, la classifica basata sui risultati migliori nelle ultime 52 settimane. Jannik Sinner (9.570 punti) rimane numero 1 con 1.110 punti di vantaggio su Djokovic (8.560) e 1.440 su Alcaraz (8.130).

Sinner ha da difendere solo 1.190 punti (180 per l’US Open, 1000 per l’Open del Canada e 10 per Cincinnati). Nole invece 3.000 (2000 per l’US Open e 1000 per Cincinnati) ed Alcaraz 1.500 (720 per l’US Open, 600 per Cincinnati e 180 per l’Open del Canada). A seguire Zverev (7.015), Medvedev (6.525), de Minaur (4.185 +3 posti in classifica), Hurkacz (4.105). Poi Rublev, Ruud e Dimitrov che chiudono la top ten.

La prima semifinale Slam in carriera ha proiettato in Top 20 Lorenzo Musetti, che guadagna nove posizioni ed è numero 16 del mondo questa settimana, a una lunghezza dal best ranking di numero 15 raggiunto la scorsa estate. Nelle gerarchie del tennis maschile italiano, sorpasso al terzo posto di Luciano Darderi (35, +2) su Matteo Arnaldi (39, -4). Si segnalano anche i progressi di Fabio Fognini che torna tra i primi 80 del mondo (80, +14) grazie al terzo turno a Wimbledon e di Stefano Travaglia (228, +15) per effetto dei due ottavi di finale Challenger a Modena e Trieste.

(Adx /askanews)