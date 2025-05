Tennis, Ranking Wta: Paolini n. 5 a 800 punti dalla Rybakina

ROMA. – Diverse belle variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del torneo di Wimbledon, terzo Slam andato in scena sui prati dell`All England Club. Anche Questa settimana sono sempre cinque le azzurre tra le prime cento.

Leader tricolore si conferma Jasmine Paolini che grazie alla finale a Wimbledon (la seconda consecutiva, e in carriera, in un Major) migliora il “best ranking” e sale altri due gradini andando ad occupare la poltrona numero 5 (5.518 punti): la 28enne di Bagni di Lucca è la terza azzurra di sempre ad arrivare così in alto in classifica dopo Schiavone (n.4) ed Errani (n.5).

Elisabetta Cocciaretto, ora è numero 46. Risale 11 gradini Lucia Bronzetti, che ha fatto centro pieno nel WTA 125 di Contrexeville, ed è ora numero 70: ne risale 12 Martina Trevisan grazie ad un altro successo tricolore in un WTA 125, quello di Bastad, e si assesta al numero 77. Perde invece 10 posizioni Sara Errani: la veterana azzurra, ritornata per l`ennesima volta in top cento, è ora numero 96.

Diverse variazioni anche nella top ten del ranking. A guidare la classifica è sempre la polacca Iga Swiatek che vede scendere a 3.112 punti il vantaggio sulla statunitense Coco Gauff (8.173).

La bielorussa Aryna Sabalenka, sempre sul terzo gradino del podio ma staccata di 1.112 punti (7.061). Sempre in quarta posizione la kazaka Elena Rybakina (6.376) poco più di 800 punti di vantaggio sulla Paolini.

(Adx /akanews)