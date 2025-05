Partita del Cuore, La Russa: “Schlein ala destra, Giorgetti in porta”

ROMA. – “Renzi lo mettiamo a centrocampo a distribuire il gioco, un po’ a destra un po’ a sinistra. Conte lo faremo entrare dalla panchina, lui prima di scendere in campo ci pensa bene… Ma poi entra al momento giusto. Schlein va in attacco, ovvio. Magari come ala destra, ma sul piede opposto al suo preferito che è il sinistro. Però a sorpresa le affianco come seconda punta un’altra ragazza, Grazia Di Maggio, la più giovane deputata di Fratelli d’Italia”.

Ha le idee chiare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commissario tecnico della Nazionale politici, assieme a Pier Ferdinando Casini, in vista della Partita del Cuore 2024 contro la Nazionale cantanti, in programma domani a L’Aquila. Il ministro Giorgetti? “Lo vedrei bene in porta a parare gli attacchi al bilancio da destra e da sinistra.

Se però non sa parare, lo metteremo libero”, ha spiegato La Russa in un’intervista a Il Messaggero. “Il mio modulo? Il 5-5-5 e la Bi zona, come l’allenatore nel pallone…” ispirandosi a Oronzo Canà (Lino Banfi, ndr).

I proventi dell’evento saranno destinati a sostegno dell`Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti, e per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

(Bla /askanews)