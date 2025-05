Il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha omaggiato i suoi campioni

CARACAS. – In un clima di festa e di grande emozione per lo storico traguardo appena raggiunto dal Centro Italiano Venezolano di Caracas nei Giochi Fedeciv 2024, nel Salone Italia si é svolta una cerimonia per onorare i 610 sportivi che con il proprio sudore, con i gol, canestri, sprint e via dicendo hanno portato sul gradino piú alto il sodalizio italico.

All’evento erano presenti Antonio Violano (presidente del CIV di Caracas), Karim Santaella (dirigente settore Sport), Jimmy Oropeza (Gerencia Social), Carlotta De Lio (dirigente comunicazioni) che non hanno nascosto l’emozione per aver raggiunto questa meta attesa 39 anni.

“Sono stati mesi di un lavoro di squadra, di costanza, impegno e tanta voglia di fare bene. Questi sforzi sono stati ripagati” – sono state le parole di Antonio Violano, presidente del CIV di Caracas. aggiungendo – “Voglio ringraziare ognuno degli atleti del nostro club, a ogni genitore, ogni commissione, i soci, gli amici di sempre. Grazie per dimostrare che oggi, piú che mai siamo orgoglio Civ”.

In ricordo dell’impresa ogni sportivo ha ricevuto un certificato celebrativo con il proprio nome. Ma il momento clou é stato quando i presenti si sono riuniti sul podio per la foto ricordo con la coppa e poi intonare il grido: “Siamo noi! Siamo noi! I campioni dei Fedeciv siamo noi!”.

In questa edizione dei Giochi Fedeciv il Centro Italiano Venezuelano ha partecipato nelle seguenti discipline sportive: boccette (7), beach volley (8), bocce (9), bowling (8), calcio (190), calcio a 5 (47), corsa 10k (27), ciclismo (11), domino (12), nuoto (93), pallavolo (24), pool italiano (4), scacchi (4), tennis (62), tennis spiaggia (18) e tennis tavolo (8). A questi si sono aggiunti le new entry: basket 3×3 (4), padel (62) e scopone (12).

Il sodalizio italico di Prados del Este ha già voltato pagina ed inizia a prepararsi per la XIX edizione de Giochi Fedeciv che nel 2026 si disputeranno nella Casa d’Italia di Maracaibo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)