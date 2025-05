Biden y Trump llaman a la unidad, tras atentado

CARACAS – El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su rival, el exmandatario Donald Trump, formularon un llamado a la unidad, tras el atentado del sábado contra el magnate republicano que conmocionó al país.

En un breve mensaje desde la Casa Blanca, Biden dijo que tuvo “una breve pero buena conversación” con Trump y tras alegrarse de que se encontrara bien y recuperándose de una herida en la oreja, destacó que no hay lugar para la violencia.

“Un intento de asesinato es contrario a todo lo que defendemos como nación. Todo. No se trata de quiénes somos como nación. No es norteamericano. Y no podemos permitir que esto suceda”, dijo Biden, flanqueado por la vicepresidenta Kamala Harris y el fiscal general, Merrick Garland.

“La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar, pero nada es más importante que eso en este momento. Unidad. Debatiremos y no estaremos de acuerdo, eso no va a cambiar. Pero no perderemos de vista quiénes somos como estadounidenses”, afirmó el mandatario.

Trump fue herido en su oreja derecha después de que un tirador abriera fuego en pleno mitin en Butler (Pensilvania), en un tiroteo que dejó dos personas incluido el propio agresor.

De su lado, Trump manifestó que “en este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane”.

Biden dijo que todavía no poseen información sobre las razones por las que el tirador le disparó a Trump.

“El FBI está liderando esta investigación que aún se encuentra en sus primeras etapas. Aún no tenemos ninguna información sobre el motivo del tirador. Sabemos quién es él. Insto a todos, a todos por favor, a no hacer suposiciones sobre sus motivos o afiliaciones. Dejemos que el FBI haga su trabajo y sus agencias asociadas hagan su trabajo”, pidió el mandatario.

“He ordenado que esta investigación sea exhaustiva y rápida”, agregó.

El jefe de Estado dijo que ordenó mantener toda la protección necesaria a Trump y que además le ordenó al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, que comenzará este lunes en Milwaukee, Wisconsin.

Ambos líderes expresaron sus condolencias a las familias de las personas que resultaron heridos y, específicamente, a la familia del asistente asesinado durante el acto de campaña, Corey Comperatore, quien falleció protegiendo a su familia.

El servicio de inteligencia local del FBI identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, residente en Bethel Park, Pensilvania, quien fue visto montado en una azotea. No tenía antecedentes penales, y usó un rifle semiautomático AR-15.

Agentes de seguridad también encontraron materiales explosivos para fabricar bombas dentro del vehículo y en la casa del joven.

El FBI aún intenta dilucidar los motivos que llevaron a Brooks a disparar su arma.

Crooks estaba registrado como votante republicano pero realizó una donación de 15 dólares a un comité demócrata en 2021, informaron los medios.

A pesar del atentado, Trump aseguró que continuará con su cronograma para la semana, encabezado por la Convención Nacional Republicana.

“Iba a demorar mi viaje (…), pero decidí que no puedo permitir que un tirador o un potencial asesino me fuerce a cambiar mi cronograma o cualquier otra cosa. Por lo tanto, voy a salir para Milwakee a las 15.30 de hoy, como estaba programado. ¡Gracias!”, escribió en Truth Social.

Redacción Caracas