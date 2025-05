Manolo El Gallego es un personaje ilustrado creado por el escritor y empresario Carlos Dorado, a través de sus escritos nos invita a reflexionar sobre el respeto al ser humano.

En muchas ocasiones estamos mas pendientes de los demás, de lo que hacen o no hacen, lo que dicen o no dicen, de como visten, etc. sin entender que la vida de los otros no nos pertenece y debemos respetar sus decisiones, su comportamiento así como deseamos nos respeten.

Hay varios motivos que nos llevan a hablar de los demás pudiendo ser el sentirnos superiores, quizás sea que sintamos algo de envidia, tal vez queremos llamar la atención o posiblemente sean juicios o intolerancia a aceptar lo que es diferente para nosotros por orgullo o lo que es peor, por el deseo de perjudicar al otro.

Sea cual sea la razón que nos lleva a hablar de los otros no debemos hacerlo, mas bien debemos mantenernos enfocados en nuestras vidas, metas y acciones, logrando no perjudicar a los demás, entendiendo que aquello que damos o hacemos a otros, regresara a nosotros.

Hay un dicho muy usado que dice “haz el bien sin mirar a quien”, esto nos deja claro que cuando hacemos el bien a otro ya sea una acción o simplemente no hablando mal, eso regresara a nosotros o a nuestros seres queridos tarde o temprano.

Bien lo deja claro Manolo en esta reflexión “hablar mal de los demás es una forma de caer en la mediocridad y perder de vista nuestros propios objetivos”.

Enfoquemos nuestra atención y energía a eso que tanto deseamos y dejemos que los otros lleven sus vidas tal como deseen aunque no nos agrade.

