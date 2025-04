Calcio venezuelano: Aristeguieta De Luca ha le idee chiare con il suo Caracas

CARACAS. – Quella tra l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca e il Caracas è una storia d’amore a tutti gli effetti. Negli ultimi tempi forse nessun giocatore dei “Rojos del Ávila” é stato così innamorato di questi colori come Aristeguieta. Con la sua grinta, i suoi gesti e la sua passione, l’ex numero 9 ha sempre mostrato il suo amore per il Caracas. Non a caso, dai tifosi capitolini è sempre stato visto come un “tifoso in campo”. Adesso, il denominato “Colorado” ricorprirá un nuovo ruolo con la formazione della “Cota 905”, sará il nuovo allenatore.

“Appena ho appeso gli scarpini al chiodo sapevo giá cosa volevo fare” – spiega Aristeguieta De Luca in un comunicato stampa, aggiungendo – “Mi sono preparato per essere allenatore di calcio. Appena ho detto che mi ritiravo, la squadra con cui giocavo in Messico mi ha offerto il posto”.

Va segnalato che il calciatore italo-venezuelano si é ritirato in Messico assumendo la guida tecnica dell’Under 23 del Puebla. Il soprannominato “El Colorado” ha iniziato a prepararsi negli Stati Uniti quando ha giocato nella Major League Soccer con il Philadelphia Union e poi ha seguito diversi corsi e master.

Fernando Aristeguieta De Luca ha le idee chiare su come vuole che funzionino gli ingranaggi del suo Caracas.

“Mi piacciono le squadre che sanno far danno nel momento giusto. Che cerca di creare il maggior numero di occasioni possibili. Ho iniziato a plasmare il mio stile di gioco come allenatore quando sono stato al Puebla”.

Il Caracas é chiamato a migliorare l’immagine dopo il pessimo Torneo Apertura dove ha ottenuto soltanto due vittorie, prestazione che non gli ha consentito di qualificarsi per i play off della prima metá della stagione. Il percorso nel Torneo Clausura inizierá mercoledí, quando andrá a far visita al Deportivo La Guaira nello stadio Olímpico della UCV.

In questo semestre, i “Rojos del Ávila” disputeranno le gare interne nello stadio Brigido Iriarte.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)