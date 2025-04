Disagi al Nord, canicola al Sud: il meteo spacca l’Italia

MADRID. – Esondazioni e allagamenti al Nord Italia. Caldo, caldissimo, al Sud. Il meteo di questi giorni torna a disegnare un’Italia spaccata in due tra maltempo e temperature oltre le medie anche per l’estate ormai inoltrata. In Lombardia il lago di Como è esondato, causando allagamenti significativi. A Milano, fulmini hanno colpito due cabine elettriche, provocando incendi.

In Piemonte degli alberi caduti sui binari e si sono verificati blackout in diverse zone. La Dora Baltea è esondata, causando evacuazioni. Anche in Trentino-Alto Adige frane e allagamenti hanno colpito diverse aree, con danni a edifici e abitazioni.

Le condizioni meteorologiche rimangono instabili, con temporali e grandine previsti anche nelle prossime ore. Da sabato, comunque, il break temporalesco lascerà subito l’Italia portando il forte maltempo verso Austria e Baviera.

Nel frattempo il resto dell’Italia cuocerà: Siracusa 40°C, Foggia e Taranto (zone interne) 39°C, Ascoli Piceno, Catania, Forlì, Lecce, Macerata, Matera e Terni 38°C tanto per citare le più africane. Nel weekend le temperature massime si assesteranno sui 34-38°C diffusi, con circa 7-9°C oltre la media del periodo, ma da lunedì la canicola diventerà ancora più soffocante.

Tra il 18 ed il 19 luglio (come un anno fa) ci sarà il picco: Siracusa, Taranto, Agrigento, Benevento, Foggia e Matera schizzeranno verso un ‘rovente numero in comune’. 41°C, questa è la temperatura attesa, canicolare, diffusa e pericolosa su gran parte del Sud. Attenzione poi alla Capitale, ancora colpita nei prossimi giorni dalla ‘febbre umana’: le massime oscilleranno tra i 34°C e i 38°C.

Temperature che, abbinate alle scarse precipitazioni, aumentano il rischio siccità, già avanzato in Sicilia e in alcune zone della Calabria e della Sardegna. E in Puglia, è l’allarme lanciato da Giovanna Amedei, presidente dell’Ordine dei Geologi regionale, “9 comuni su 10 presentano rischi idro-geomorfologici, il 65% delle coste soffre di erosione, le matrici ambientali sottosuolo e falda sono sottoposte a rischio inquinamento e/o contaminazione, la falda idrica sta attraversando una vera e propria crisi idrica per il forte caldo e senza dimenticare che nel subappennino abbiamo comuni con elevato rischio sismico”.