Richiesta del codice fiscale tramite Fast-It: novità dal 15 luglio

MADRID. – A partire dal 15 luglio 2024, i cittadini italiani maggiorenni regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) potranno richiedere il codice fiscale tramite il portale Fast-It. Questa nuova funzionalità sarà estesa a tutta la rete diplomatico-consolare italiana.

Gli iscritti all’AIRE, già registrati e associati su Fast-It, troveranno il box “Attribuzione Codice Fiscale” nella sezione “Anagrafe Consolare e AIRE”. Da qui potranno avviare la richiesta del codice fiscale per sé e per eventuali figli minorenni, anch’essi italiani e iscritti in AIRE.

La procedura prevede che, una volta inviata la richiesta, questa venga gestita dall’operatore consolare. Se la richiesta va a buon fine, il richiedente potrà scaricare autonomamente il certificato di attestazione del codice fiscale dal proprio account Fast-It.

Questa funzione non è disponibile per i cittadini italiani non iscritti AIRE né per i cittadini stranieri, che dovranno continuare a seguire la procedura ordinaria.

È importante segnalare che chi ottiene il codice fiscale tramite questa procedura potrebbe incontrare difficoltà nella richiesta dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). In tal caso, è necessario informare il provider che l’AGID ha emesso un avviso il 30 aprile 2024, in cui si afferma che le attestazioni rilasciate dagli Uffici Consolari all’estero sono valide per il rilascio dello SPID. Questo avviso è consultabile sulla homepage di Fast-It.