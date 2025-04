Riconoscimento dei titoli di studio italiani a Berlino: evento informativo del Comites il 17 luglio

MADRID. – Il Comites di Berlino, in collaborazione con La Red – Vernetzung und Integration, ha organizzato un evento informativo dedicato al riconoscimento dei titoli di studio italiani. L’incontro si terrà mercoledì 17 luglio dalle ore 18.00 alle 19.30 presso Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin. L’evento sarà condotto da Laura Sajeva, consulente esperta nel riconoscimento dei titoli di studio italiani a Berlino.

L’incontro si propone di rispondere a domande cruciali per chi desidera lavorare nella capitale tedesca con un titolo di studio conseguito in Italia o all’estero. “Quando è necessario far riconoscere il proprio titolo di studio? Qual è la professione di referenza in Germania? Come è possibile richiedere il riconoscimento e quali sono i costi? Quali le possibilità di finanziamento?” sono alcune delle tematiche che verranno affrontate.

Dopo una breve introduzione all’argomento, i partecipanti avranno ampio spazio per porre le proprie domande. L’incontro mira a fornire informazioni pratiche e dettagliate per facilitare il processo di riconoscimento dei titoli di studio, un passo fondamentale per l’integrazione professionale in Germania.

Per partecipare all’evento è necessario inviare una e-mail a [email protected]. I posti sono limitati a un massimo di 25 persone, pertanto si consiglia di prenotare il prima possibile.