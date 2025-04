Il film venezuelano “Hijos de la revolución” debutta con successo in Spagna, Colombia e Stati Uniti

MADRID. – Il film venezuelano “Hijos de la revolución”, del regista Carlos Caridad, ha debuttato con successo in diverse città della Spagna, Colombia e Stati Uniti, come parte del suo tour internazionale che proseguirà in Canada e Messico durante tutto il mese di luglio.

In Colombia, centinaia di migranti venezuelani e cittadini colombiani hanno potuto seguire questo lungometraggio nelle proiezioni speciali che si sono tenute a Medellín, Bucaramanga e Cúcuta.

Lo stesso è accaduto in Spagna, dove il film è stato proiettato a Barcellona, Tenerife e Vigo davanti a centinaia di spettatori che hanno affollato le sale per vedere questo romantico racconto giovanile, incorniciato in un dramma politico, sociale e umanitario vissuto dal Venezuela negli ultimi anni.

Negli Stati Uniti, invece, il teatro Manuel Artime di Miami ha ospitato la proiezione speciale a cui hanno partecipato membri della diaspora venezuelana e cubana.

“Ognuna di queste proiezioni ha permesso a molti venezuelani all’estero di riconnettersi con il loro paese e con questa dolorosa storia che abbiamo vissuto, come un modo per sanare le ferite e andare avanti”, ha detto Amaury Mogollón, produttore generale di “Hijos de la revolución”.

“Cittadini non venezuelani hanno assistito a queste proiezioni per capire, attraverso il film, perché il Venezuela è giunto all’attuale crisi, con oltre 8 milioni di migranti e rifugiati nel mondo, e anche per comprendere i rischi che comporta permettere a un regime populista di perpetuarsi al potere”, ha sottolineato Wannda Perilla, produttrice esecutiva del lungometraggio.

“Hijos de la revolución” ripercorre i principali eventi di un quarto di secolo della convulsa e recente storia del Venezuela. Racconta la storia di due giovani venezuelani di diverse classi sociali ed economiche, uniti da una coincidenza storica: entrambi sono nati la notte del 4 febbraio 1992, quando Hugo Chávez è salito alla ribalta pubblica con un tentativo di colpo di stato che ha cambiato il corso della storia del paese, provocando una profonda divisione sociale e politica.

Il tour internazionale di “Hijos de la revolución” continuerà con proiezioni a Città del Messico il 17 luglio e a Calgary, Canada, il 21 luglio. Inoltre, ad agosto, è previsto il ritorno negli Stati Uniti con proiezioni in Texas: a Dallas il 18 agosto e ad Austin il 20 agosto; mentre si attende la certificazione del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) per poterlo trasmettere nelle sale cinematografiche venezuelane, un procedimento in sospeso da oltre un anno.

Mogollón ha evidenziato che il film è stato presentato anche al Festival internazionale di Ischia, dove è stato scelto come parte della selezione ufficiale.

Per ulteriori informazioni sul film, è possibile visitare il sito web www.hijosdelarevolucion.com o i loro social network (@hijosdlarevolucion su Instagram) dove si possono acquistare i biglietti per le proiezioni.