Caporalato, alluvioni, xylella: che dice il Ddl agricoltura

MADRID. – Il Decreto Agricoltura introduce una serie di disposizioni urgenti a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le aziende di interesse strategico nazionale. La legge, mira a fornire un supporto concreto a questi settori in crisi. In particolare, il testo affronta la crisi economica delle imprese agricole e della pesca, aggravata dalla guerra in Ucraina, introducendo diverse misure di sostegno: tra queste, una moratoria su mutui e finanziamenti, l’estensione delle garanzie ISMEA anche alle aziende agro-silvo-pastorali, e l’incremento del Fondo per la sovranità alimentare con nuovi obiettivi, come il rafforzamento della pesca e dell’acquacoltura.

È previsto anche uno stanziamento di 5 milioni di euro per la ristrutturazione dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario, oltre a 32 milioni di euro per il supporto alla filiera cerealicola e alla pesca, inclusi interventi per contrastare la proliferazione del granchio blu. Il decreto prevede inoltre contributi per gli allevatori di specie autoctone a rischio di estinzione, proroghe per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, e modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile anche alla produzione agricola e alla pesca.

Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la ricerca su organismi geneticamente modificati in siti sperimentali autorizzati. Sono stanziati 4 milioni di euro all’ANCI per rimborsare le spese dei Comuni per la comunicazione ai beneficiari della “Carta dedicata a te”, destinata all’acquisto di beni alimentari, carburanti e abbonamenti ai mezzi pubblici.

Previsti ristori per i danni causati da frane in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra cui una riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali per le imprese agricole colpite. Ulteriori articoli introducono norme transitorie sugli ammortizzatori sociali per sospensioni lavorative dovute a condizioni climatiche eccezionali e rafforzano i controlli contro il caporalato, creando un sistema informativo specifico e una banca dati degli appalti in agricoltura.

L’articolo 3 prevede sostegni per le imprese colpite dalla “moria del kiwi” e altri danni agricoli, incrementando diversi fondi di solidarietà e mutualistici. Altri articoli introducono modifiche alle pratiche commerciali nella filiera agricola, rafforzano le sanzioni per le violazioni alimentari e limitano l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole.

Infine, l’articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario per contrastare la diffusione del granchio blu, mentre l’articolo 8 nomina un Commissario per l’eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina. Vengono istituite nuove figure di ispettori agroalimentari e introdotte misure per il monitoraggio del mercato lattiero-caseario.