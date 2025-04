“Parlare di mafia”, a Catania e Palermo FdI celebra Borsellino

MADRID. – Dopo le prime due edizioni, tenutesi a Palermo nel 2022 e nel 2023, i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia hanno deciso di organizzare la terza edizione del convegno “Parlate di mafia” il 18 luglio a Catania, questa volta parlando del lavoro che sta svolgendo la Commissione Antimafia e affrontando la questione del contrasto e della prevenzione della criminalità, a partire dal disagio giovanile e dal recupero dei quartieri più periferici e svantaggiati.

Le iniziative in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio sono state presentate in una conferenza stampa a Palazzo Madama. L’appuntamento è per il pomeriggio del 18 luglio al “Romano Palace Luxury Hotel” della città etnea. Dopo i saluti istituzionali, tra gli altri, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, si svolgeranno due panel: “Paolo e Giovanni: la forza del coraggio, tra solitudine e ricerca della verità” il titolo del primo, che sarà chiuso da Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, mentre il secondo sarà dedicato al tema “Da Caivano al resto d’Italia: liberare le nuove generazioni dalle mafie”. Il giorno seguente, a Palermo, la tradizionale fiaccolata in ricordo di Borsellino.

“In questa legislatura – ha ricordato il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti – il primo provvedimento che è stato assunto dal governo Meloni è il provvedimento che la mafia odia di più, ovvero la reintroduzione dell’ergastolo ostativo, che impedisce ai mafiosi di trarre qualsiasi beneficio dalle leggi vigenti. Questo è stato un segnale ben chiaro”.

“Le figure di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone – ha invece affermato il capogruppo al Senato, Lucio Malan – rappresentano tutti coloro che lottano contro la mafia: dobbiamo vivere al massimo l’impegno per rendere migliore la nazione in cui viviamo”.

“A trentadue anni dalla strage di via D’Amelio, nessuno deve rimanere in silenzio: ancora è necessario gridare compattamente tutti insieme la nostra lotta alla mafia – afferma Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione del partito – Fratelli d’Italia lo farà con due iniziative, che si chiuderanno la sera del 19 luglio partecipando alla fiaccolata organizzata ormai da anni dalla comunità umana vicina a Paolo Borsellino, perché su questo tema non è il momento di fare speculazione politica, ma è il momento di essere il più possibile determinati e compatti, come ha fatto il governo Meloni nel combattere la mafia”.