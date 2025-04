Armi Usa sulla Russia, Smith: “Non è escluso”

MADRID. – Gli Stati Uniti sono in trattative con l’Ucraina per il permesso di utilizzare armi americane a lungo raggio per attacchi nel territorio della Russia. Ad affrontare il delicatissimo argomento è stato il vice segretario di stato americano Christopher Smith intervistato da Voice of America.

Il Dipartimento di Stato americano ha svolto un ruolo importante nella decisione di consentire all’Ucraina di utilizzare armi americane per attacchi oltre il confine russo. Ma in considerazione del fatto che i russi continuano ad utilizzare i loro aeroporti dal territorio più lontano dal confine per attacchi aerei sulle città ucraine, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato il governo degli Stati Uniti a rimuovere tutte le restrizioni esistenti sulle armi a lungo raggio.

“Condanniamo fermamente gli attacchi della Russia contro la popolazione civile. Questo è in parte il motivo per cui il nostro Segretario di Stato ha rilasciato una dichiarazione secondo cui la Russia ha commesso crimini contro l’umanità in Ucraina. E faremo tutto ciò che è in nostro potere per aiutare l’Ucraina ad affrontare queste minacce: sia in aria, sia colpirle dove si presentano – in un modo che sia coerente con la nostra politica”, ha affermato Smith.

Dunque, gli Usa “stanno “lavorando attentamente e strettamente con le controparti ucraine per adattare e adeguare l’assistenza alla sicurezza e le linee guida che forniamo con tale assistenza per contrastare queste minacce”.