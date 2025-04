Campionato Venezuelano Automobilismo: italo-venezuelani Angelo Fontana e Gaetano Ardagna in pista a Turagua

CARACAS . – Il rombo dei motori, fiati sospesi in tribuna di fronte al passaggio sul rettilineo di una monoposto che sfreccia a piú di 300 km orari o quando ti viene la pelle d’oca mentre osservi un sorpasso. Queste sensazioni le vivranno le persone che si recheranno presso l’ Autódromo Pancho Pepe Cróquer di Turagua per la terza tappa del “Campeonato Venezolano de Automovilismo”. Tra i protagonisti in gara, questo fine settimana, ci saranno gli italo-venezuelani Angelo Fontana, attuale leader Categoría Easy Civic e Gaetano Ardagna.

Sulla pista di Turagua mostrerá il suo talento anche la pilota Samín Gómez, unica donna tesserata in questa edizione “Campeonato Venezolano de Automovilismo”.

Il programma di questo fine settimana prevede che i piloti dovranno completare 20 giri per aggiudicarsi la vittoria.

Durante questa giornata ci sará anche da divertirsi per gli amanti delle due ruote con la seconda tappa del “Campeonato Nacional “ per le categorie “SuperSport 600cc” e “SuperBike 1000cc”.

Ad animare l’evento ci penseranno gli italo-venezuelani Tony Vaccarella e Catherine Ciardiello, con loro il noto DJ 79Aguas.

