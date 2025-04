Russia: “Schieramento missili Usa in Germania mina nostra sicurezza”

ROMA. – La decisione degli Stati Uniti di schierare missili a lungo raggio in Germania mira a minare la sicurezza della Russia, ha avvertito il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov secondo le agenzie russe, commentando l’annuncio della Casa Bianca.

“Queste azioni mirano principalmente a danneggiare la sicurezza del nostro Paese, indipendentemente dal fatto che le possibilità di un qualche tipo di negoziato sul controllo degli armamenti in futuro aumenteranno o si annulleranno”, ha detto Ryabkov.

La decisione di schierare missili a lungo raggio è “solo un anello di un processo di escalation, uno degli elementi di intimidazione”, che oggi costituisce la componente principale della politica della NATO e degli Stati Uniti nei confronti della Russia, ha detto il diplomatico.

Mosca esclude che la decisione degli Stati Uniti di schierare missili in Germania possa portare in futuro all’avvio di negoziati sul controllo degli armamenti, come è avvenuto durante la Guerra Fredda, ha detto Ryabkov.

