Calcio venezuelano, ora é ufficiale: Caracas torna allo stadio Brigido Iriarte

CARACAS. – La notizia era nell’aria da diversi giorni: “Il Caracas giocherá il Torneo Clausura nello stadio Brigido Iriarte”. Oggi, durante una conferenza stampa che si é svolta nel recinto sportivo del rione capitolino El Paraiso, é arrivata l’ufficialitá da parte dei “Rojos del Ávila”.

Il Caracas FC ha giocato sul rettangolo verde del Brigido Iriarte fin dalla fondazione. Qui i “Rojos” hanno conquistato i primi scudetti nella Liga Futve. Dopo Coppa America disputatasi in Venezuela, lo stadio Olímpico fu ristrutturato ed il club della “Cota 905” vi si trasferì. In questo periodo ha festeggiato diversi scudetti e la Coppa Venezuela (vinta contro gli acerrimi rivali del Deportivo Táchira). I tifosi ancora ricordano la cavalcata vincente dei capitolini nella Coppa Libertadores 2009, quando l’allora formazione allenata da Noel Sanvicente arrivó fino ai quarti di finali.

Adesso il “Rojo” ritornerá alle sue origini in uno stadio Brigido Iriarte che recentemente ha ricevuto un restyling quando ha ospitato il preolimpico ed essere stata la tana provvisoria di Portuguesa e Rayo Zuliano nelle Coppe Internazionali in questo 2024.

I tifosi del Caracas sperano di rivedere i propri beniamini fare il giro d’onore sullo stesso rettangolo dove in passato hanno esultato campioni come Roberto Cavallo, Ceferino Bencomo, Pedro Febles, Cesar Baena, Noel Sanvicente e tanti altri. L’incaricato di guidare i “Rojos del Ávila” in questa nuova cavalcata vincente é l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca, ex goleador della squadra, che assumerá la panchina lasciata libera da Henry Meléndez.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)